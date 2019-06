Per Rønneberg Hauge og kona var på ferie i Firenze. På et spisested ble han frastjålet sekken som han hadde satt under stolen. Der hadde han alt, til og med nøklene til bilen som stod parkert på Gardermoen.

Tyvene på denne videoen handlet profesjonelt og lynkjapt. Og selv om Hauge oppdaget det raskt, og hendelsen ble fanget opp av et overvåkingskamera, har ikke tyvene blitt tatt.

Gunhild Gjølstad er kommunikasjonsrådgiver i Europeiske forsikring som er del av If. Foto: If

– Nordmenn er vant til å stole på andre, og når vi er på ferie tar vi med vanene våre hjemmefra. Vi er flinke til å slappe av på ferie, og vi skal bare være uoppmerksomme et lite øyeblikk, så er det gjort, sier Gunhild Gjølstad, kommunikasjonsrådgiver hos Europeiske.

Nordmenn med verdisaker

I fjor betalte forsikringsselskapene i Norge ut litt mer enn to milliarder kroner i erstatningsoppgjør etter hendelser på ferier, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. 314 millioner kroner var erstatning for ferietyverier.

– Tyver i utlandet kjenner godt til at nordmenn har mange verdisaker. Derfor kan vi være mer utsatt enn andre når vi er på ferie.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikring. Foto: Mats Stordal

Det sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikring.

– For noen oppleves nordmenn som rene godtegriser. Vi går rundt med lommebok i sekken, iPader, telefoner og kameraer. Og vi har gjerne litt ekstra med kontanter med.

– Så det norske flagget på sekken kan godt fjernes.

Tips for å unngå ferietyverier Ekspandér faktaboks Sørg for å ha reiseforsikring

Ikke legg alle verdisaker i samme veske

Bruk safen på hotellet til det du ikke trenger

Vær observant

Ikke sett fra deg sekken fritt

Ikke ha verdisakene synlig

Fordel bankkort og verdisaker på flere steder

Ikke legg verdisaker i ytterlommer

Ikke gjør så mye ut av at du er fra Norge

Ta en kopi av pass og viktige dokumenter

– Legg kort og ting flere steder

Rådet om å tone ned at du er norsk, er Gunhild Gjølstad i Europeiske forsikring enig i. Og hun legger til:

– Ikke gå med verdisakene synlig, og ikke samle alle verdisakene på ett sted. Fordel det heller på flere steder. Det er særdeles viktig hvis du har med medisiner, sier Gjølstad.

– En mann hadde pakket ned alle sine medisiner i håndbagasjen, i tilfelle kofferten skulle forsvinne. Men så ble håndbagasjen stjålet, og situasjonen ble kritisk for mannen som hadde diabetes, forteller Gjølstad.

Unngå menneskemengder og trengsel

Per Rønneberg Hauge sier han har lært av hendelsen i Firenze i 2015. – Nå legger jeg ikke alle verdisaker i én og samme sekk, sier han. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Gjensidige har ut fra hendelser som er rapportert inn laget en liste over de stedene der nordmenn oftest blir utsatt for tyverier.

– Storbyer er verst, og spesielt der det er mye trengsel, som for eksempel på T-baner og offentlige plasser. Men det er én by som går igjen, og den topper listen for alle forsikringsselskapene. Det er Barcelona. Der er det mange som blir frastjålet noe, sier Arne Voll.

Han forteller om en vennegjeng på tre par som alle hadde blitt utsatt for tyverier.

– Men dette er nok litt ekstremt.

Tyveriutsatte storbyer Ekspandér faktaboks Barcelona

Roma

Göteborg

Riga

Bangkok

London

Paris

Athen

Praha (Kilde: Gjensidige)

Har fått seg en lærepenge

Hendelsen i Firenze for fire år siden har i hvert fall gitt Per Rønneberg Hauge en lærepenge.

– Ikke vær godtroende, spre tingene dine, og følg litt bedre med enn det jeg gjorde, er hans budskap nå før ferien.

For familien ble det ikke siste «møtet» med tyvene. Noen uker etter at de kom tilbake til Norge fikk de et brev i posten, som tilsynelatende så ut til å være fra italiensk politi.

Der stod det at sekken var funnet, og alle eiendelene til Rønneberg Hauge var ramset opp. For å få den tilsendt til Norge, måtte de bare betale en viss sum Euro.

Men etter en liten sjekkrunde viste det seg at det bare var nok et forsøk fra tyvene på å lure den norske turisten.

(NRK opplyser om at Per Rønneberg Hauge er gift med NRK-journalist Caroline Bækkelund Hauge).