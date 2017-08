Fornøyd med ny lov

Den nye loven om skolemiljø sikrer elevene bedre mener mobbeombudet i Buskerud. Regelverket som er vedtatt av Stortinget, skal styrke elevenes rettigheter og sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere. Mange elever i Buskerud oppgav i Elevundersøkelsen i fjor at de blir mobbet av andre elever.