Fornøyd etter møte

Kommunestyrene i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har hatt sitt første fellesmøte. Det markerte starten for arbeidet fram mot en sammenslåing i 2020. Svelvikordføreren er fornøyd med at stridsøksa er lagt ned og at alle er enige om å få til et godt samarbeide.