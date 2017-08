Førnøyd etter comeback

Nesten halvannet år etter at hun sist kjørte konkurranse, tok Tiril Sjåstad Christiansen fra Geilo en sjetteplass i helgens verdenscuprenn i slopestyle i New Zealand. For 22-åringen var det comeback etter skader og operasjoner. Drømmen er å være tilbake i toppen til OL 2018.