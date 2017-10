Foreslår å gi støtte til færre

Regjeringen foreslår at langt færre menigheter og livssynssamfunn skal få økonomisk støtte til driften. I dag er det nærmere 800 trossamfunn som får statlig støtte. I forslaget til ny lov må menighetene ha minst 500 medlemmer over 15 år for å få støtte.