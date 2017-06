Folkemøte om Steinberg stasjon

Bane Nor holder i kveld et folkemøte om det nye dobbeltsporet som skal bygges mellom Drammen og Hokksund. Det er ikke bestemt om jernbanesporet skal legges forbi stasjonen eller over jordene for å unngå å måtte rive boliger. Det er fare for at Steinberg stasjon kan bli lagt ned, og dette skaper stort engasjement for pendlere og folk som bor på Steinberg.