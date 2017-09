Flyger satt på bakken

En SAS-pilot fra drammensområdet er tatt i promillekontroll. Blodprøven viste at han hadde promille på 0,64, skriver Drammens Tidende. Flygeren ble satt på bakken og tatt ut av tjeneste. Promillegrensen for fly er 0,2 som for andre kjøretøy.