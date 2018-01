Flere villrein med isklump rundt halsen

Bjørnar Ytrehus, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: Arnstein Staverløkk

Fem nye dyr er blitt observert med isklumper rundt halsen. Det skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sine sider.

21. januar avlivet Statens Naturoppsyn den første villreinen som hadde en halvannen kilo tung isklump rundt halsen. Denne reinen ble funnet i sone 1 i Nordfjella.

– Det er også merkede dyr i nabobestanden, som er lenger sør i Nordfjella, nær Hardangervidda. Vi ba fjelloppsynsfolk fra Aurland å se etter dyrene som går der. Da fikk vi beskjed om at fem av fem merkede dyr hadde isklumper på halsbåndet, forteller Bjørnar Ytrehus, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Villreinbestanden som hører til sør i Nordfjella har rundt 400 dyr, hvorav fem var merket. Denne bestanden er tenkt som donorbestand for Nordfjella. Etter at avlivningen av 2200 villrein på grunn av skrantesjuken er over, skal denne bestanden gjeninnføre villrein i Nordfjella.

Fjernutløser halsbåndene

Gruppa Dyrenes Røst har allerede politianmeldt både NINA og Mattilsynet for dyremishandling etter det første tilfellet.

Isklumpene har dannet seg på merkehalsbåndene som er festet på flere villrein. Det er uklart hvordan det har dannet seg isklumper på halsbåndene.

Nå skal Nina fjernutløse halsbåndene.

– Vi skal aktivere droppoff-funksjonen som gjør at halsbåndene faller av, altså fjernutløsning. Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av isen, må vi dessverre avlive de fem dyrene som har halsbånd. Vi tør ikke å la dem gå med isklumper i fare for at den skal balle på seg og føre til dårlig dyrevelferd, forklarer Yrtehus.