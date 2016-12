Fjellhytter selger som aldri før

– Denne hytta ligger først og fremst fantastisk til, med utrolig utsikt og skiløypa rett foran hytta. Her sklir du rett inn i bakken, tar heisen opp, og går på ski tilbake til døra.

Gjermund Svendsen Rosendal i Eiendomsmegler 1 viser frem en av de få hyttene som er til salgs i Hemsedal om dagen. Hytta ligger ved Skarsnuten rett ved siden av alpinanlegget i bygda. Den har en prisantydning på drøye sju millioner kroner.

Rekordmange hyttesalg

Selv om det er få hytter til salgs i Hemsedal, er det mange som vil kjøpe. Eiendomsmeglerne tror det er opplevelser i hytteområdet som driver opp populariteten på hytta.

GOD UTSIKT: Utsikten fra hytta hever prisen kraftig. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er gode og aktive opplevelser i området hele året som er kjernen til Hemsedal. I tillegg er det godt utbygd reiseliv, det er mange bra restauranter og butikker, og mange ting som gjør at folk har noe å drive med. For når du kommer på hytta, så er det for å være aktiv, sier Svendsen Rosendal.

2015 var et rekordår for antall solgte hytter i Hallingdal og Valdres for Eiendomsmegler 1, men 2016 var enda bedre.

– Selv om 2015 var et rekordår, har vi økt med cirka 20 prosent totalt med antall solgte hytter. I fjor omsatte vi i eiendommer for cirka 1,6 milliarder kroner. Det betyr at vi må opp cirka 20 prosent på det.

Slapper av på fjellet

Heidi Kråkevik fra Oslo har lenge vært på jakt etter egen hytte. Hun er fast bestemt på å kjøpe fjellhytte og ser ut til å bikke mot Hemsedal.

ØKT SALG: Eiendomsmegler Gjermund Svendsen Rosendal har økt salget av fjellhytter med 20 prosent i år. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Jeg vil ha hytte i fjellet, for der kan jeg slappe av. Jeg bor i Oslo og har en krevende jobb. Å reise på fjellet, både sommer og vinter, er den beste rekreasjon som er, synes Heidi.

– Første gang jeg var i Hemsedal var i 1969, og siden har jeg vært der i påskeferier, på sommerferie, og jeg har vært der i juleferier med venner.

Store prisforskjeller

Svendsen Rosendal forteller at den hytta NRK var inne i, ligger litt over gjennomsnittsprisen på fjellhytter i Hemsedal.

– De aller fleste som er ute etter hytte, har et budsjett på mellom 1,5 og 3 millioner kroner, så der ligger det store volumet. Så er det hytter til godt over 20 millioner kroner.