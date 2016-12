Hotellene er allerede fylt til siste seng fra og med julaften og utover. Det forteller turistsjef Pål Knutsson Medhus på Geilo.

– Det er veldig gledelig. Vi ser også på trafikkbildet ellers at det er mye privatfolk som skal bruke sine hytter og leiligheter.

Bort fra stresset i byen

– Hvorfor tror du at de vil feire jul på hotell og hytte fjellet?

– Jeg har aldri bodd i by, men kan bare tenke meg hvordan det er der, når man ser hvordan det er her når det er litt travelt. Jeg tror at folk velger denne fullservice-løsningen som du får på hotell. Du får frokost servert, lunsj om man vil, og middag servert, sier Medhus.

STOR PÅGANG: Pål Knutsson forteller at hotellene er fylt til siste seng fra og med julaften og utover Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Tommy Lyngås, som er gjest på et av hotellene i Hallingdal denne jula, stadfester at det er ro og fred han søker.

– Det er for å komme bort fra maset og uroen som er nede i byen. Det er trivelig å komme opp her. Det er koselig personale, og du blir godt tatt vare på.

– Får du se julenissen da?

– Han er her hvert år. Han kjører inn i resepsjonen med reinsdyr og kommer med gaver. Da er det stor ståhei.

Pågang i romjula

I Hemsedal satser ikke hotellene på å holde åpent på julekvelden. På Skogstad Hotell i sentrum av alpinbygda åpner de ikke juledørene før andre dag jul, forteller Caroline Hellstrøm.

– Vi velger å ikke ha åpent på julaften, fordi det erfaringsmessig ikke er så mange gjester på julaften og første juledag.

Men i romjula blir det mer pågang.

– Da er det nesten fullbooket her hos oss. Det er veldig mange som velger å legge julfeiringen til fjellet, sier Hellstrøm.

Fulle rom i julehelga

På Bardøla høyfjellshotell på Geilo er de fullbelagt i julehelga, forteller salgs- og markedssjef Rolf Ingar Rotegård.

– Selve julehelgen er vi fullbooket på hotellet og har et par tømmerhytter ledig, om det er noen etterslengere.

FULLT: På Bardøla Høyfjellshotell er det fullt på hotellet hele julehelga. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Men fra og med torsdagen før nyttårshelgen er det fullt.

– De siste årene har vi hatt bra trykk på juledagene. Det fylte seg tidligere opp i år enn tidligere år, så det er muligens en trend.

På Storefjell Resort på Golsfjellet har de stengt hele jula, forteller Andreas Nibstad.

– De siste årene har vi hatt stor pågang om høsten og i januar etter julefeiringen. Da synes vi det er fint å kunne gi personalet en pause for å feire jul.