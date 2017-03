Firedobling av forhåndsbestilte kjøretimer

Bare til årets sommerferie har landets kjøreskoler fått forhåndsbestillinger til en verdi på 1,2 millioner kroner. På samme tid i fjor var tallet 300.000 kroner, viser tall NRK har hentet fra Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL).

Antallet kjøretimer bestilt for juli og august er dermed firedoblet på ett år.

– Flere elever vil ta kjøretimer når de har fri, det er det ingen tvil om. Det er stor etterspørsel på de dagene elevene har fri fra skolen. Spesielt nå i vinterferien har vi merket pågangen, også mot påske, sier Rolf Gregersen, administrasjonssjef i ATL til NRK.

Nedgang

Kjøreskolene har merket nedgang utenom feriene etter at fraværsreglene trådte i kraft, sier Gregersen.

– Skolene melder om at de har mindre belegg midt på dagen enn tidligere og mer på begynnelsen og slutten av dagen. Så det er et grunnlag for å si at det har forandret seg etter fraværsregelen kom inn, sier Gregersen.

Fylles opp tidlig

Ingel Vigdal er daglig leder for Smart trafikkskole i Mjøndalen. Han er en av mange kjørelærere som har merket den enorme pågangen av tidlig bestillinger.

Allerede i høstferien var vinterferien fylt opp hos oss. Etter den nye fraværsregelen kom i august, har ungdommer brukt fokuset på å planlegge slik at de får oppkjøring rundt sin 18-årsdag, sier Vigdal til NRK.

Andrine Frøyland (17) fra Hokksund startet sine kjøretimer allerede i september i fjor, slik at hun skal klare å ta førerkort til sommeren. Hun er en av dem som legger opp kjøretimene etter skolens ferier.

– Jeg liker ikke den nye fraværsregelen fordi jeg må bruke ferier og fritimer på det, sier hun til NRK.

Anbefaler å starte tidlig

Men 17-åringen har planlagt godt og tror hun skal klare å ta lappen til sommeren.

– Jeg ligger bra an og får alle timene jeg trenger i sommerferien. Jeg kjenner derimot flere som ikke får førerkort når de fyller 18, fordi de har vært for seint ute med kjøretimer, sier Frøyland.

Ingel Vigdal anbefaler ungdommen å starte tidlig som følge av den nye fraværsregelen. Han mener man allerede bør starte med kjøretimer fra 16-års alderen:

– Om man starter såpass tidlig vil det heller ikke være noe problem angående den nye fraværsregelen. Og vi ser at flere og flere starter tidlig.