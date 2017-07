Fikk dagpenger – jobbet samtidig

En kvinne fra Kongsberg er tiltalt for grovt bedrageri, etter at hun skal ha mottatt 180 000 kroner i dagpenger fra Nav samtidig som hun jobbet. Det skriver Laagendalsposten. Hun skal ha unngått å melde om at hun jobbet i perioden mai 2014 til november 2015.