Fengselsdrapet: Siktet for drapsforsøk på to andre overgrepsdømte

– Han har forklart at det var vanskelig for ham å forholde seg til overgrepsdømte som har forgrepet seg på barn, sier den siktedes forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Den siktede, en 55 år gammel norsk-polsk mann, har tilstått å ha drept en 58 år gammel overgrepsdømt mann i Ringerike fengsel 25. februar. Nå er han altså siktet for drapsforsøk på to andre sedelighetsdømte i fengselet.

FENGSELSDRAP: En overgrepsdømt mann ble drept i Ringerike fengsel i 25. februar. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Sett fra hans perspektiv, og det er stygt å si og nesten umulig å uttale det også, så har han ment at det har vært et nødvendig onde, sier Ihlebæk til NRK.

– Hvorfor det?

– Han er barnefar selv, til flere barn. Han har også barnebarn og har gjennom lengre tid sett at små sakesløse barn har vært utsatt for bestialske overgrep av voksne menn.

Den 58 år gamle mannen som ble drept, var dømt sju ganger for seksuelle overgrep mot unge gutter og satt i varetekt på Ringerike i påvente av at nok en overgrepssak skulle komme opp for retten.

– Alene om handlingen

Politiet bekrefter tirsdag ettermiddag at de har utvidet siktelsen mot 55-åringen til å gjelde to drapsforsøk. De to ble ikke skadd, ifølge politiet.

– Siktedes motiv har vært å ramme avdøde fordi han mente avdøde hadde begått seksuelle overgrep mot barn. Etterforskningen så langt tyder på at siktede har vært alene om handlingen og at ingen har bedt siktede gjøre det han gjorde, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Politiadvokat Per Thomas Ihlebæk. Foto: Harald Inderhaug / NRK

​Hendelsen skal ha funnet sted i et fellesområde i fengselet.

Politiet har fått bistand fra Kripos i den tekniske etterforskingen, og det er gjennomført avhør av vitner til hendelsen, både av innsatte og ansatte i Ringerike fengsel.

– Brukte bestikkniv

Drapsvåpenet skal ifølge flere kilder NRK har snakket med, ha vært en vanlig, butt kniv fra spisebestikk, som ble brukt under smøring og matlaging.

Den siktede mannen har ikke tidligere vært underlagt rettspsykiatriske undersøkelser, ifølge advokat Ihlebæk.

– Det har aldri vært mistanke om alvorlige mentale forstyrrelser eller spørsmål om manglende strafferettslig tilregnelighet, understreket advokaten på pressekonferansen.

Rekonstruksjon av drapet

55-åringen soner en 17 år og seks måneder lang dom for overlagt drap. I denne saken ønsket han ikke å forklare seg for verken politiet eller domstolene.

Denne gangen har han forklart seg over 29 sider og har sagt seg villig til å utdype dersom politiet ønsker det, ifølge Ihlebæk, som også sier det var «veldig mange» vitner til drapet.

Siktede har også sagt seg villig til å være med en rekonstruksjon av drapet i Ringerike fengsel, som vil finne sted onsdag.

– Jeg har oppfattet ham slik at det er den mest nedrige straffbare handlingen et menneske kan begå. Det å utnytte små barn, ofte på det verste, det har beveget ham sterkt gjennom lengre tid, sier Ihlebæk.