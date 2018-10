Fem nye overgrepsbarn hver dag

Da politiet ringte før jul i fjor, hadde Simen nesten lyktes med å glemme. Glemme mannen han møtte bak en Rema 1000-butikk da han var 15 år gammel, som var mye eldre og helt annerledes enn han hadde trodd i månedene de hadde chattet med hverandre på nett.

Han hadde nesten glemt følelsen av å sitte i bilen til mannen og få beskjed om at han ikke kunne trekke seg nå.

– Jeg husker jeg var dritnervøs, og jeg skjønte veldig fort at han ikke var den han hadde utgitt seg for å være. Vi kjørte til et øde skogholt, og han hadde ordna masse greier. Han hadde blant annet meg seg et teppe han brettet ut utenfor bilen, tilbød meg dop for å slappe av og snakket om hvor langt han hadde kjørt for å treffe meg, forteller Simen.

– Jeg ville jo ikke ha sex med ham, jeg ville bare bort derfra, men jeg følte jeg ikke hadde noe valg.

«Lommemannen» ikke lenger en stor sak

Alle barn og unge lever sosiale liv på nett. Samtidig har politiet de siste årene blitt flinkere til å avsløre datakriminalitet. Kanskje er det ikke så rart at politiets straffesaksregister (STRASAK) dokumenterer en eksplosiv vekst i antall anmeldelser av overgrepssaker mot barn. Både seksuell omgang med barn under 14 år, som etter den nye straffeloven anses som voldtekt, og for barn under den seksuelle lavalderen mellom 14 og 16 år.

For første gang viser også STRASAK-rapportene hvor mange barn som er berørt. Totalt ble 1378 barn og unge fornærmet i nye overgrepssaker i årets to første tertial. Det gir et snitt på 5,67 nye barn hver dag.

NY OG GAMMEL KRIMINALITET: Emil Kofoed, leder for voldtektsseksjonen i Kripos, mener årsaken til økningen i overgrepssaker mot barn er en kombinasjon av ny kriminalitet og at politiet har blitt flinkere til å avsløre datakriminalitet. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Vi må legge til grunn at det er store mørketall. Før syntes vi for eksempel at «Lommemannen» var en stor sak med 60-70 ofre. Nå har vi enkeltsaker med over 400 ofre som politiet har klart å identifisere, forteller Emil Kofoed, leder for voldtektsseksjonen i Kripos.

Det er først og fremst når overgriperen har delt materiale, at politiet klarer å avdekke kriminaliteten. Det vil være stor variasjon i hvor langt overgriperen har kommet i prosessen og hva slags type overgrep de har tenkt til å begå. Om det har gått så langt som til et fysisk møte.

Selv om flest overgrepsofre er jenter, er Kofoed i Kripos særlig bekymret for høye mørketall blant unge gutter.

– Det er dessverre en høyere terskel for gutter å anmelde et seksuelt overgrep. Dermed kan de bli utsatt for grovere overgrep over lenger tid. Derfor har vi en spesiell bekymring rettet mot unge gutter.

Terskelen brutt

Det tikker inn meldinger. Simen blokkerer mannen på Skype, Gaysir, Snapchat og alle andre kanaler hvor de har hatt kontakt. Men han gir seg ikke, og truer med å «oute» Simen for foreldre og venner.

BORTE FRA HUKOMMELSEN: Simen brukte så mye energi på å bekymre seg for hva han skulle gjøre med den pågående mannen, til etterpå å fortrenge det som hadde skjedd, at ferieturer og andre ting som skjedde i den perioden av livet er helt borte fra hukommelsen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Noen måneder etter det fatale møtet bak Rema 1000, er Simen på en togstasjon i Oslo og får en SMS om at mannen har sett ham. Simen vet at mannen har video av andre gutter han har hatt sex med. Kanskje filmet han også det som skjedde i skogholtet?

– Det høres rart ut når jeg sier det nå, men jeg tenkte at jeg måtte holde han på «god-sida». Holde han nært nok til å holde ham på avstand. Terskelen var allerede brutt, så jeg møtte han igjen.

Om de møttes en gang til, eller om det var to, det klarer ikke lenger Simen å gjenfortelle. Mye av det som skjedde i den perioden av livet er visket ut av hukommelsen, samtidig som kontakten med mannen avtok mer og mer.

Det er flere år siden Simen sluttet å bekymre seg for at mannen plutselig skulle dukke opp igjen, men før jul i fjor kom det altså en telefon som rippet opp i alt.

– Visste ikke hva som var normalt

En etter en har 22 unge gutter møtt opp i Drammen tingrett i høst. Til høyre for der de har sittet i vitneboksen og avgitt sine forklaringer, har det sittet en mann i slutten av 30 årene. Tiltalt for å ha hatt sex med en gutt i en bil et sted på innlandet. En annen på et hotellrom i Oslo. En tredje skal han ha fått til å onanere foran Skype-kameraet.

LUKKEDE DØRER: Blant annet på grunn av guttenes unge alder, gikk rettssaken mot den overgrepstiltalte mannen for lukkede dører i Drammen tingrett med referatforbud for pressen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Alle guttene var under den seksuelle lavalderen på 16 år. Da er det uten betydning om de har møtt mannen frivillig. Handlingen er straffbar. Den yngste av guttene var bare 13, da defineres overgrepet som en voldtekt.

– Det var først da politiet ringte, at jeg ble tvunget til å tenke gjennom hva som hadde skjedd med meg. Da jeg var 15 år, hadde jeg veldig få referansepunkter. Jeg visste ikke hva som var normalt. Når man blir vevd inn i et manipulativt nett hvor du hele tiden får høre at det er din skyld, blir man usikker på hvor grensene går, sier Simen.

– Selv om man har blitt utsatt for noe ulovlig og noe som ikke er greit, så betyr det ikke at man er klar over det selv.

Et tjukt lag av skam

Koordinerende bistandsadvokat i saken, Vibeke Gjone Bille, har representert mange overgrepsofre i retten, men det er som regel jenter.

– Min opplevelse er at jenter oftere har et eller annet sted å gå for å snakke om det som har skjedd, mens gutter holder det mer for seg selv. Det er som om guttene i større grad har en skamfølelse som ligger tjukt utenpå dem.

Det alle guttene i denne saken har hatt til felles, i tillegg til sin unge alder, er at de møtte den tiltalte mannen på forum for homofile på nett.

– Hvis homofili i 2018 var såpass sosialt akseptert at gutter kunne flørta med en kamerat på en fest, og utforsket seksualiteten sin på samme måte som heterofile, hadde de i større grad blitt forskånet for utnyttelse, mener Bille.

GOD NOK SOM MAN ER: Bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille mener unge overgrepsofre trenger å få bekreftet sin egen verdi. Å få høre at man er god nok som man er uavhengig av seksuell legning. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Ingen av guttene anmeldte forholdene, men etterforskningen av en annen overgriper gjorde at politiet kom over mannen som Simen møtte da han var 15 år. Hvorfor det er slik at terskelen for å anmelde er høyere for gutter enn for jenter, har ikke Emil Kofoed i Kripos et klart svar på.

– Når vi snakker om seksuelle overgrep i samfunnet generelt, snakker vi om kvinner og jenter, og ikke om menn. Vi merker det også selv når vi etterforsker saker mot gutter, at de i større grad enn jenter har vanskeligere for å snakke om de overgrepene de har blitt utsatt for. Men hvorfor det er slik, har vi for lite kunnskap om.

Penis og vagina

Simen er glad saken endte i retten, selv om han opplever at det som skjedde med ham er lite definerende for hvem han er i dag. Det er noe av grunnen til at han forteller sin historie anonymt. Han har ikke noe behov for å være «overgreps-gutten».

– Da blir man sett annerledes på. Uansett om retten kommer frem til at det ikke var min feil, kommer man alltid til å kjenne på skamfølelsen fra samfunnet. Hvorfor jeg var der, hvorfor jeg ikke var mer kritisk og hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Hva mener du man bør gjøre for å forhindre at flere unge gutter utsettes for seksuelle overgrep?

– Man lurer jo på ting. Seksualundervisninga i ungdomskolen i dag er litt sånn: «Dette er en penis og dette er en vagina». Og det er det. Så man har behov for kunnskap, noen å snakke med. I tillegg er det alle historiene man hører om hvor tøft det er å komme ut av skapet. Det mener jeg bare er tull. Det tøffe er å være i skapet.

Statsadvokaten har lagt ned påtale om ni års forvaring for den tiltalte mannen. Dom i saken er ventet i løpet av november.