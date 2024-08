Forrige uke ble en mann i 50-årene som gikk en tur med hunden sin, slått ned på en parkeringsplass i Vikersund.

Onsdag ble en 18 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker i forbindelse med hendelsen.

Faren hans forteller at det gjør vondt å se videoen der sønnen hans slår til mannen i 50-årene.

– For meg som far gjør det veldig vondt. Jeg klarer ikke å se hele videoen, forteller faren som nå beklager for hendelsen sønnen hans er siktet for.

Han sier at situasjonen med sønnen har forverret seg de siste tre årene.

– Det var først slåsskamper på skolen, men så har det blitt verre med tiden. Han trenger hjelp, sier faren.

– Han har gjort en feil, han må ha en straff. Det er vondt for meg at han sitter i fengsel, men regler er regler. Vi må alle følge de samme reglene her i Norge, sier han om at sønnen nå er varetektsfengslet.

18-åringen har erkjent at han slo mannen i 50-årene.

18-åringens forsvarer, advokat Tom Barth-Hofstad, har blitt forelagt uttalelsene til siktedes far. Forsvareren sier at 18-åringen er lei seg for at familien nå lider som følge av handlingene hans.

Faren til den 18 år gamle gutten forteller at stedet han jobber ved har blitt utsatt for hærverk, som han mener skyldes hans tilknytning til sønnen. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Sier han blir boikottet

Faren til 18-åringen forteller at stedet han jobber ved, har blitt utsatt for hærverk. Han mener dette skyldes hans tilknytning til sønnen.

– De har revet i stykker bannere og kuttet kabelen til kameraet. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ønsker å straffe hele familien på grunn av handlingene til sønnen min, sier faren.

Faren til den siktede forteller at arbeidsplassen hans har blitt utsatt for hærverk. Han forteller at politiet har vært innom for å ta bilder av hærverket. Foto: PRIVAT

Han sier at hans to mindreårige barn og kone er blitt skremt av hærverket.

– Hærverket og boikotten går ikke bare utover meg, sier han og viser til at han også leier ut en leilighet over arbeidsstedet sitt.

Ifølge faren til den siktede har overvåkingskameraet på arbeidsplassen hans blitt kuttet. – Vi vet ikke hvem som har gjort dette, forteller han til NRK. Foto: PRIVAT

Både på sosiale medier og på plakater hengt opp i sentrum av Vikersund, oppfordres folk til å boikotte farens arbeidssted som følge av hendelsene forrige uke.

Politiet: – Forkastelig

Stasjonssjef ved Hønefoss politistasjon, Kjell Magne Tvenge, reagerer kraftig på at farens arbeidssted har blitt utsatt for hærverk.

– Det er forkastelig. Folk må skjønne at de ikke kan gjøre slikt, sier Tvenge til NRK.

På sosiale medier oppfordres folk til å ikke kjøpe varer og tjenester fra faren til siktedes arbeidsplass. – Jeg skjønner ikke hvorfor folk ønsker å straffe hele familien på grunn av handlingene til sønnen min, spør faren. Foto: PRIVAT

Han forteller at kommunen skal ha et møte på torsdag, der de tar dette på størst alvor.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at innbyggerne og ikke minst ungdom i Modum kan føle seg trygge til enhver tid der. Så kan ikke vi garantere at det aldri skjer uønska hendelser eller voldsbruk, men vi prioriterer dette høyt, sier Tvenge.

– Det er forkastelig. Folk må skjønne at de ikke kan gjøre slikt, sier stasjonssjef ved Hønefoss politistasjon, Kjell Magne Tvenge til NRK. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Oppretter borgervern

På sosiale medier har det blitt opprettet flere pengeinnsamlingsaksjoner som følge av hendelsen forrige uke, blant annet til fornærmede i saken.

Det har også blitt opprettet en innsamling for å ansette vektere for å patruljere i Vikersund sentrum.

BEKYMRET: Faren til den siktede maner til ro, og er bekymret for en videre eskalering i Modum-området. Foto: Laik Hanbaly / NRK

«Vi må få bukt med volden/kriminaliteten som foregår i gatene våre. Denne spleisen er satt i gang med formål om å forhindre videre utvikling av dette, og for å holde samfunnet vårt trygt alle og enhver, hvor som helst og når som helst», står det blant annet på innsamlingssiden.

Aksjonen har i løpet av onsdagskveld blitt slettet.