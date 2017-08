Fant kniv og softgun

Til sammen fem personer er pågrepet av politiet i en væpnet aksjon i Drammen etter at vitner mente å ha sett en person med en pistol ved Comfort Hotel Union Brygge. To personer ble pågrepet utenfor hotellet i en bil, mens én ble pågrepet inne på hotellet. Inne i bilen fant politiet en softgun og en kniv. Ytterligere to personer ble senere pågrepet i en leilighet, hvor det ble funnet narkotika. Alle de pågrepne er godt fra det kriminelle miljøet, ifølge politiet.