Fant bag med penger etter bankinnbrudd

De to siktede ble pågrepet etter en lang politijakt natt til torsdag forrige uke. I den ene fluktbilen fant politiet en bag full av penger, som de tror stammer fra bankinnbruddet på Gol.

Lensmann og regionleder Brit Fyksen ved Gol og Hemsedal lensmannskontor. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Nå mistenker politiet at de samme mennene står bak innbruddet på en Nordea-bank i Fredrikstad i september og en Sparebank 1-filial i Vestby i august, skriver TV 2, som først omtalte saken.

Lensmann og regionleder Brit Fyksen ved Gol og Hemsedal lensmannskontor bekrefter at mennene er mistenkt for flere bankinnbrudd på Østlandet.

– I forbindelse med etterforskningen av saken, så har vi blitt kontaktet av Øst politidistrikt som ønsker å samarbeide med oss i etterforskningen. De mistenker at de samme personene kan være involvert i uoppklarte forhold i deres distrikt, sier hun til NRK.

Penger i bilen

Mennene i 30-årsalderen er siktet for grovt tyveri etter innbruddet på Gol.

Ifølge Sparebank 1 ble det gjort innbrudd i innskuddsautomat og vekslingsautomat.

Politiet fant i den ene fluktbilen en bag full av penger, men ønsker ikke å si noe om hvor mye det er snakk om.

I denne bilen fant politiet bagen med penger som de tror stammer fra bankinnbruddet. Foto: Politiet

– Vi har valgt å ikke gå ut med summen, men det er nærliggende å tro at pengene stammer fra banken på Gol, sier Fyksen.

– Bor i Sverige

Etter innbruddet stakk de mistenkte mennene fra stedet i en sølvgrå, svenskregistrert Audi. De kjørte i en spikermatte og løp deretter fra bilen, ifølge politiet.

Tyver brøt seg inn i Sparebank 1-filialen på Gol torsdag forrige uke. Foto: Gunnar Grimstveit / NRk

I løpet av natten og morgentimene var begge mennene pågrepet ved hjelp av helikopter med varmesøkende kamera, hunder og mannskap på bakken.

De to siktede er kjent for politiet fra før for grove tyverier. Begge ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker av Ringerike tingrett.

Mennene skal ikke være norske statsborgere og har ifølge politiet oppgitt bostedsadresse i Sverige.

– Begge er avhørt og har erkjent å ha gjort grovt tyveri fra banken på Gol, sier Fyksen.