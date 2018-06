Etterforsker om gutt (8) ble utsatt for seksuelt overgrep på skoleveien

Politiet opplyser at de bruker betydelige ressurser på saken etter at guttens foreldre varslet dem torsdag ettermiddag.

Det var Drammen Live 24 som først omtalte saken.

– Gutten kom hjem til foreldrene sine litt etter klokken 13.30 og fortalte mor at han hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep. Foreldrene varslet politiet, og vi sendte en patrulje til dem, sier politiinspektør Torje Arneson ved Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Teknikere og politihund jobber i området hvor gutten sier han ble utsatt for et seksuelt overgrep. Foto: Vegard M. Aas / Presse 3.0

Åtteåringen har fortalt at han ble utsatt for et seksuelt overgrep i et skogholt ved en fotballbane ved Solberg Senter i Solbergelva i Buskerud. Gutten var på vei hjem fra skolen.

– Ungdomsskolegutt

Politiet har foreløpig ingen mistenkte, men gutten har sagt at det var en gutt i ungdomsskolealder som sto bak, sier Arneson.

Gutten er sendt til Ullevål sykehus for undersøkelser, og fredag ønsker politiet å få gjort et tilrettelagt avhør av ham på barnehuset i Sandefjord.

Politiet har satt mye ressurser på saken. Foto: Vegard M. Aas / Presse 3.0

– Dette er alvorlig, så vi har satt av betydelige ressurser på saken, sier Arneson.

Ber om tips

Området hvor gutten sier han ble utsatt for et seksuelt overgrep, er nå sperret av. Teknikere og politihund jobber på stedet. Politiet har også foretatt rundespørring i området.

Det skal ikke ha blitt funnet noen gjenstander på stedet.

Politiet er interessert i tips fra publikum. Gutten skal ha gått fra skolen litt etter klokken 13 og kommet hjem litt etter klokken 13.30, ifølge politiet.