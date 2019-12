Det var mandag 23. desember klokken 19.37 en mann ble funnet hardt skadd i Hokksund. Klokken 20.24 ble mannen erklært død på stedet.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen mener mannen i 70-årene ikke var et tilfeldig offer. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Politiet har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen, og de etterforsker hendelsen som et drap.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at mannen har blitt utsatt for en kriminell handling. Jeg kan ikke gå nærmere inn i detaljene på hva obduksjonsrapporten sier, men dette innebærer at vi etterforsker hendelsen som et drap, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt.

– Ikke et tilfeldig offer

Politiet jobber med full styrke for å finne ut hva som skjedd, og de har nå fått bistand fra Kripos i den videre etterforskningen.

– Målet er selvsagt å kunne gi de pårørende et svar på hva som er bakgrunnen for hendelsen. Vi har innhentet videodokumentasjon, tatt imot og gått gjennom tips, og har gjennomført en rekke vitneavhør. Vi jobber ut fra ulike teorier, men det er ikke noe som tilsier at han er et tilfeldig offer, sier Svane Mathiassen.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om noen er pågrepet eller siktet i saken.

Politiet sperret av gaten der mannen ble funnet. Foto: Joakim Fjeldli /

– Ingen grunn til å være redd

Allerede tirsdag jobbet politiet ut fra teorien om at den døde ikke var et tilfeldig offer.

– Ingenting tyder på at folk bør være redde. Vi jobber ut ifra en teori om at det ikke var en ren tilfeldighet at gjerningspersonen var der vedkommende var, sa politiinspektør Per Morten Sending til NRK tirsdag.

Kjenner til offerets bakgrunn

Ifølge Sending har politiet fått en oversikt over den døde mannens bakgrunn.

– Vi har snakket med både vitner og pårørende i hans omgangskrets, sier Sending.

– Hvilket miljø tilhørte han?

– Ikke noe spesielt miljø, sier Sending.