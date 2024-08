Om bare få uker sendes politietterforskningen over til statsadvokaten. Men drapsvåpenet mangler.

– Ja, vi mangler våpenet som er brukt. Og det ville jo vært en fordel for saken om det kom til rette eller ble funnet, men det er ikke avgjørende for vår vurdering, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

– Vi er ikke avhengig av det for å kunne danne oss en oppfatning av hva som skjedde og hvem som er ansvarlig for det.

En kvinne er dømt for å solgt et våpen til en av de siktede, den såkalte Noresund-mannen. Politiet anser denne mannen som bestiller og hovedmann.

Kvinnen ble pågrepet i midten av oktober. I retten beskrev hun den drapssiktede Noresund-mannen som en nær venn. Han var ifølge henne interessert i to våpen hun hadde arvet.

Minnemarkering

Familien arrangerer minnemarkering for å hylle Jonas.

– Det er viktig for oss på en sånn dag å være sammen. Jeg tror det er en dag som kommer til å være tøff for mange. Å hedre ham og minnes den livsglade gutten han var, sier lillesøster Ida Aarseth Pedersen.

Minnemarkeringen består av kortesje, taler fra familien og venner, grilling og konserter med lokale artister. Mange har meldt sin ankomst og det er forventet titalls lastebiler som skal kjøre i Hønefoss.

– Det er veldig, veldig rørende. Det viser bare hvor mye han har betydd for veldig mange.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen.

Først i kortesjen kjører samboeren til Jonas, Pernille Andersson i Jonas sin gamle motorsykkel. Mens mannen til Ida kjører Jonas sin gamle sprinter som nummer to i kortesjen.

Lørdag har det gått ett år siden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

NRK har fått tilgang til et 30 siders dokument hvor Henriksen gikk igjennom alle hendelsene han hadde vært utsatt for:

Fem siktet

Rettssaken skal etter planen gå i februar eller mars.

– Det er klart at det er belastende å gå og vente. Og i hvert fall når det også da er flere av de som er løslatt, sier søsteren.

Men nå er den straks ferdig, sier politiet.

– Etterforskningen avsluttes nå, og saken vil bli sendt til statsadvokaten med innstilling i månedsskiftet, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

En av dem, en 29-åring fra Rena, sitter fortsatt varetektsfengslet. Politiet mener denne mannen utførte drapet alene.

Krevende etterforskning

I tillegg er en mann siktet for flere tilfeller av hærverk.

– Det har vært en krevende etterforskning. I og med at det er flere involvert i saken. Når man tar i betraktning omfanget her, og det var jo i utgangspunktet ukjent gjerningsmann. Så vi mener at vi har kommet veldig langt i å avdekke hva som har skjedd, sier Kostveit.

Fra mars til august 2023 leverte Henriksen 11 anmeldelser til politiet, men alle ble henlagt. Politiet mener at den antatte hovedmannen sto som bestiller av disse «oppdragene».

– Det som gjør at hele komplekset er litt spesielt, er jo den langvarige innsatsen for å ramme Jonas Henriksen over flere måneder. Det er en spesiell del av saken, sier politiinspektøren.

Vondt år

For Ida og familien er det uvirkelig at det allerede har gått et år.

– Det er det rareste året i mitt liv. Det vondeste òg, men samtidig så har det vært så mye fint. Det føles som dette her var i går, men samtidig så er det en evighet siden jeg så han, og prata med han sist.

– Tidsperspektivet er noe helt annet enn det en gang var.

Inspirerte mange

Under begravelsen i fjor så møtte over 100 lastebiler opp og kjørte kortesje gjennom hele Hønefoss sentrum.

Henriksen inspirerte mange til å starte i transportbransjen via sosiale medier. Han hadde over 50.000 følgere på TikTok Arrangørene er sikker på at kortesjen er i hans ånd.

– Jonas var en som stilte opp for alle, og har i yrkessjåførbransjen betydd veldig mye. Det er veldig hyggelig å se at det er så mange der som ønsker å stille opp.

Minnemarkeringen er en hyllest av broren, sier Ida.

– Det har vært viktig for meg at dette er så mye som mulig i Jonas sin ånd. Jeg vet at dette er noe han hadde ønsket å være med på, sier en rørt Ida.

Familien ser frem til at etterforskningen nå blir ferdig og sendt til statsadvokaten og man kommer et skritt videre.

– Nå er det rettssaken vi går og venter mest på, sier Ida.

