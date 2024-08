– Vi mener at de tre har samarbeidet om innførselen av narkotikaen, sier politiadvokat Philip Green. Han er aktor i saken som går i Oslo tingrett frem til fredag.

Politiadvokat Philip Mathew Green er aktor i saken. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Beslaget av heroin er ett av de største som tollerne har gjort i Norge de siste årene, sier Green.

To av mennene er tiltalt for selve innførselen. De er henholdsvis fra Ringerike og Vestfold. Den tredje mannen, som, ifølge tiltalen, skal ha organisert smuglingen, er bosatt i Sverige.

Han skal ha gitt de to andre mennene instrukser om hvordan stoffet skulle hentes og distribueres videre.

– Slet med gjeld

De to som er tiltalt for å ha innført narkotikaen inn i Norge, har tidligere drevet forretninger sammen i Ringerike.

Den yngste tiltalte som nå er bosatt i Vestfold, forklarte i retten i dag at han slet med økonomien.

Skjult i taket på bilen fant tollerne 5.9 kilo kokain. Foto: Politiet

Han slet med gjeld etter at husleia hopet seg opp noen måneder, og han hadde også gjeld på et selskap han drev. Han forklarte at han visste han kunne kontakte mannen i Sverige som, ifølge tiltalen, er tiltalt for å ha organisert smuglingen.

Den tiltalte forklarte også at han før han reiste til Nederland, hadde fått beskjed om at det var ti kilo kokain som skulle innføres til Norge. På vei ned fikk han vite at det var snakk om 31 kilo.

– Vi har aldri noensinne snakket om eller hørt at det var heroin vi skulle hente. Da hadde vi aldri utført jobben, sa mannen i retten.

Kom med Kiel-ferga

Narkotikaen ble funnet i en bil som kom med ferga fra Kiel i februar i fjor og ble kontrollert av tollere på fergekaia i Oslo.

Politiet mener de kan bevise at narkotikaen ble hentet i Nederland og plassert i en bil. Den skal mannen i 40-årene fra Ringerike ha kjørt gjennom Tyskland og videre til Norge.

Skulle passe på narkotikaen

Advokat Abdelilah Saeme. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Den andre mannen i 30-årene kjørte en egen bil for å passe på at narkotikaen ikke kom på avveier. Mannen bor i Vestfold.

Hans forsvarer, Abdelilah Saeme, sier han ikke ønsker å kommentere saken.

Mannen fra Ringerike har advokat Kirsten Sigmond som forsvarer.

– Min klient erkjenner straffskyld. Han ser frem til å få saken behandlet i retten, sier hun.

Mannen fra Sverige som, ifølge tiltalen, skal ha organisert narkotikasmuglingen, nekter enhver befatning med saken. Det sier hans forsvarer Øystein Storrvik.

– Han sier at han ikke har noe med den å gjøre.

Advokat Øystein Storrvik. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Vet ikke hvor stoffet skulle

Aktor Philip Green sier de ikke vet hvor narkotikaen skulle distribueres videre.

– Narkotikaen ble jo kontrollert og stanset i tollkontrollen, så vi klarte ikke å avdekke akkurat hvem som var mottakere. Vi var også bekymret for at denne narkotikaen skulle komme på avveier. Vi var opptatt av å få kontroll på den før den spredte seg, sier Green.

Green ønsker ikke å si noe om hvorfor akkurat denne bilen ble stanset da den kom til Oslo en lørdag kveld i februar i fjor.

Bilde av kokainbeslaget som tollerne gjorde i februar i fjor. Foto: Politiet

– Dessverre er det slik at vi ikke klarer å avdekke all narkotika som kommer inn til Norge. Men hva som er årsaken til at tollerne kontrollerte dette kjøretøyet, vil vi få høre mer om i retten, sier Green.

– Mistenker dere at disse har smuglet narkotika flere ganger enn denne ene gangen de ble tatt?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere før rettssaken starter, sier Green.

De tiltalte risikerer lange fengselsstraffer hvis de blir dømt.