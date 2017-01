Erkjenner å ha forårsaket konas død

Torsdag ble en trebarnsmor funnet død i en bolig på Nesbyen i Buskerud. Hennes 38 år gamle ektemann er siktet for forsettlig drap.

Mannen og hans forsvarer Sigurd Bang har vært inne til avhør hos politiet torsdag.

– Det er ikke fremmet noen formell siktelse for ham, men han erkjenner å ha forårsaket kvinnens død og vil ikke motsette seg varetektsfengsling. Det er det vi har å si, sier Bang.

Får tolk på avhør

Paret er fra Eritrea og er ikke norske statsborgere.

– Han har fått tolk under avhør. Det tar litt ekstra tid, men det har gått greit.

– Har han klart å forklare seg skikkelig?

– Ja, jeg vil mene det.

Han ønsket ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Kripos var på åstedet der kvinnen ble drept. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Politiet har funnet det de mener er drapsvåpenet.

– Vi har sikret en gjenstand som vi mener er brukt i ugjerningen, sier Omholt.

Barn tatt hånd om av helsepersonell

Paret har tre mindreårige barn. Ingen av barna skal ha vært til stede på gjerningstidspunktet. De er nå tatt hånd om av helsepersonell og fagpersoner på skole og i kommunen.

– De tre barna som har mistet moren sin måtte vi selvfølgelig ivareta, det var en første prioritet. De ble tatt hånd om i henhold til våre rutiner sammen med helsetjenesten og barnevernstjenesten, sier Hanne Brunborg, kommunalsjef oppvekst og kultur Nes kommune i Buskerud.

Hanne Brunborg sier at barna er tatt hånd om av helsepersonell og fagpersoner. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Elever og foresatte til elver og barn på den berørte skolen og barnehagen er informert om situasjonen.

– Det er viktig å si at gjerningspersonen er tatt hånd om av politiet. Det er viktig at barna for gi uttrykk for sine følelser, sånn at de forhåpentligvis ikke tar skade av det i etter tid.