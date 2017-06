Erfaren økonom overtar legevakt

Ingar Pettersen blir ny styreleder for legevakta i Drammensregionen etter krisemøtet mellom eierkommunene i dag. Høye leieutgifter, kostnader til nødnett og mindre inntekter er noen av grunnene til at legevakta går mot et underskudd på nær 10 mill. kr.