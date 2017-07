Er usikker på om bilen holder

– Her er kilometerstanden og den viser 477.600. Dette er en av to biler som vi har til patrulje, det forteller bilansvarlig hos politiet på Kongsberg, Arne Vagnild.

Og som om den høye alderen ikke var nok. Bilen fra 2007 har en månedlig servicekostnad på tett oppunder 20.000 kroner.

– Tre ganger i året har vi dem på vanlig service i tillegg til ekstra reparasjoner som stadig kommer oftere.

Bilparken til politiet i Kongsberg har gått så langt at reparasjonskostnadene blir stadig dyrere. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Gammelt og nedslitt

Tjenestebilen på Kongsberg gjenspeiler situasjonen for store deler av politiets bilpark i Norge. Den er gammel og nedslitt. Ifølge Politidirektoratets ressursanalyse har det vært en klar nedgang i innkjøp av nye politibiler siden 2013. På fire år har investeringene gått ned fra 200 millioner kroner til rett under 100 millioner i fjor.

– Dette er ikke noen ønskelig tilstand, innrømmer avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Frede Hermansen.

Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet har ansvaret for bilparken til politiet. Foto: Politiet

Han forklarer årsaken til at politiet har havnet i denne klemma slik:

– Slik det er nå er de øremerkede bilutgiftene knyttet til bemanning og der får vi ressursene våre. Men vi sliter med å få til balansepunktet på materiellsiden og IKT-siden. Det gjør at vi havner der vi står nå.

– Er politiets bilpark i dag trygg nok?

– Ja, svarer han, men trekker langt om lenge på svaret før han fortsetter.

– Har politiet en bil som ikke er i forskriftsmessig stand så skal man heller ikke bruke de. Men det er klart det ligger en begrensning her i både hvor mange biler man har og hvor store utgifter man har. Men som sagt, dette er ikke noen ønskelig situasjon. Dette er noe vi ser på nå om vi kan gjøre noe annerledes.

Lover mer penger til politiet

I revidert nasjonalbudsjett bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til 63 nye politibiler, og hvis Høyre får lov til å fortsette ved roret lover Erna Solberg at de neste fire årene skal bli mye bedre.

Erna Solberg kommer med løfter om bedre tider for politibiler og IKT-løftet hvis de får sitte i posisjon i fire nye år. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det vi har sagt er at i neste periode, i tillegg til det vi gjør på personaløkningen, så ligger det an til et løft opp til 500 millioner i gjennomsnitt på IKT-utstyrsløftet og 700 millioner til bilparken, hvert år de neste årene, sier Erna Solberg.

Utenfor politihuset på Kongsberg står en rusten Ford Mondeo 2002-modell. Bilen har vært en av politiets sivile tjenestebiler. Rett over sommeren skal den bilen skiftes ut med en ny BMW X5 som en del av regjeringens ekstra bevilgning, men det er langt igjen for resten av bilene.