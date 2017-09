Endte på en andre plass

Hesten Born In The U.S.A. fra Lier og Eirik Høitomt var noen centimeter unna seier i travløpet Europaderbyet lørdag. Det ga likevel 960.000 kroner i premie for 2.-plassen. Born In The U.S.A spurtet knallsterkt etter en drøy siste sving, men kom akkurat for sent til å ta seieren.