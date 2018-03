Mellom lørdag 24. mars og søndag 1. april blir det buss for tog mellom Asker og Drammen. Grunnen til stengningen er arbeid i Lieråstunnelen, et arbeid som skal pågå fram til 2021.

– Denne påsken skal tunnelen vaskes, og det skal monteres en vannsikringsmembran på forskjellige steder for å kunne kontrollere vannet som siger inn i tunnelen, forteller kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Britt Johanne Wang.

Om alt går etter planene vil tunnelen være ferdig oppgradert i 2021. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Fra og med lørdag setter NSB inn buss for tog, på samme måte som rett før jula i fjor. Den gang ble det satt inn 300 busser for å håndtere pendlerne.

Alle skal med, også bagasjen

Denne gangen rammer stengningen påskeutfarten, og NSB ber reisende om å være varsomme når de pakker bagasje, spesielt til de som skal til fjellet.

Gina Scholz i NSB vil at alle som reiser også tar hensyn til andre passasjerer. Foto: Mads Kristiansen / NSB

– Folk må være klar over at det er mange andre som skal ut og reise som også skal ha med bagasje. Sørg for at bagasjen din er godt pakka, skiutstyret er godt pakket, at koffertene tåler å bli stuet noe sammen, sier pressetalsperson i NSB, Gina Scholz.

– De reisende må være klare over at det kan bli en annerledes reise, sier hun.

Dette er endringene

Fra Lørdag 24. mars til mandag 2. april må togpassasjerer følge anvisning til der bussene stopper og plukker opp de reisende. Foto: Rushda Syed / NRK

Både regiontog og lokaltog blir rammet av stengningen, men også avgangen på lengre reiser.

Fra Kongsberg (L12)

Togene kjører Kongsberg–Drammen og Asker–Eidsvoll. Det blir satt opp buss for tog mellom Drammen og Asker.

Fra Drammen (L13 og R10)

Togene for L13 kjører mellom Asker–Dal. Buss for tog Drammen–Brakerøya–Lier–Asker.

Bergensbanen:

Togene kjøres fra Oslo S og direkte til Hønefoss over Roa. Det setter opp buss fra Drammen til Hønefoss. Disse betjener også Hokksund og Vikersund for de togene som har stopp der.

Sørlandsbanen:

Det blir buss for tog Oslo S–Kongsberg. Togene kjører Kongsberg–Kristiansand/Stavanger.

For mer informasjon om endringene, se NSBs nettsider.