En person omkom i møteulykke

Nødetatene er på stedet. Også luftambulansen kom til ulykken som skjedde på riksvei 52 der en semitrailer og en personbil har frontkollidert, ifølge politiet.

Det var en person i hvert kjøretøy, ifølge politiet.

– Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen er på vei til ulykkesstedet nå, forteller operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Truls Fjeld til NRK.

– Sjåføren av semitraileren er fysisk uskadet, men svært preget etter ulykken, sier Fjeld.

Politiet mener den ene bilen har kommet over i motgående kjøreretning.

– Men dette skal ulykkesgruppa nå granske.

Politiet opplyser at veien blir delvis stengt en stund fremover. Ulykkesstedet er cirka sju kilometer sør for Ulsåk.

Veien blir helt stengt for større kjøretøy. Det er lokal omkjøring for personbiler eller omkjøring via Golsfjellet eller Filefjell.