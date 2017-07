Ekstra skogbrannhelikopter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om økende skogbrannfare på Østlandet. Fra 15. april til 15. august står det et skogbrannhelikopter på Torp utenfor Sandefjord. Nå settes enda et helikopter i beredskap på Kjeller ved Lillestrøm.