Egentid på radio hele høsten

Det er de ikke helt ukjente radiostemmene Anne-Marit Borgen Werring fra NRKs distriktskontor i Buskerud og Ida Kjøstelsen fra Nitimen som er programledere.

– Vi har kjent hverandre i snart 20 år. Når en småbarnsmor og en som er mamma til ungdommer, møtes, er det en del frustrasjon som må ut, sier Ida Kjøstelsen.

Og slik ble ideen til programmet født.

– Gjelder ikke bare småbarnsforeldre

Men Ida understreker at programmet ikke bare retter seg mot småbarns- og ungdomsforeldre.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i følelsen av å miste kontroll over egen tid. Det er mange krav overalt i samfunnet, og det gjelder alle aldre, sier Ida.

Bruker tiden godt på do

Nils Wærstad (til venstre), kjent fra TV-programmene Walkabout som han laget sammen ed makker Ronny Kristoffersen, lurer til seg egentid ved å bruke ekstra lang tid på do. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Nils Wærstad fra Hønefoss er den ene halvdelen i duoen "Nils og Ronny" som laget TV-programserien Walkabout på NRK. Han kan avsløre at han har bygget seg opp et privat, lite bibliotek. På do!

– Jeg bruker nok uforholdsmessig lang tid der, ja. Jeg må jo late som jeg har et ærend der. Der inne har jeg flere bøker som jeg leser paralelt, avslører Wærstad.

Selv om Wærstad ikke har småbarn lenger, er behovet for å få være alene ofte til stede.

– Jeg liker å være alene og gjøre ting for meg selv, så det å kjøre bil til jobb er for meg et fristed.

– En lang togreise er rene luksusen

Kjetil Østli bruker gjerne flere timer på en togreise i stedet for å komme fort frem med fly - nettopp for å nyte timene for seg selv. Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Kjetil Østli er journalist i Aftenposten. Han er far til fire, og det innebærer travle dager. Av og til reiser han i sin jobb. Likevel gjør det ham ingen ting å måtte reise i jobben, snarere tvert imot.

– Da kan jeg reise med tog. Det tar lenger tid enn med fly, og for meg er det luksus. Den togreisen forbereder jeg godt. Jeg laster ned podcaster, tar med en liten lommelerke eller en øl og en stor sjokolade.

– Men er det ikke gjerne flere i en slik kupé?

– Absolutt ikke. Den har jeg alene for meg selv, og den ekstra luksusen betaler jeg gjerne for, forteller Østli.

Intervjuene med Wærstad og Østli og flere morsomme hverdagshistorier kan du høre i "Egentid" på P1 mandag klokka 22–24.