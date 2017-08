Drepte samboeren med kniv

Politiadvokaten sier til NRK at 25-åringen i avhør torsdag ble konfrontert med ulike bevis, og at politet har sikret seg en kniv de mener ble brukt til å drepe den unge kvinnen med.

Omholt sier at sakkyndige undersøkelser av skader på den døde bekrefter politiets teori.

Hva slags kniv som er brukt, vil politiadvokaten ikke si noe om.

– Dette har sammenheng med at siktede sier han ikke husker selve handlingen, så vi ønsker å holde dette for oss selv, sier han.

Politiadvokat Per Thomas Omholt sier politie har en teori om hvorfor 25-åringen drepte samboeren sin. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Politiet har avhørt en rekke personer med tilknytning til siktede, både famile, venner og arbeidskolleger.

Ser på aktivitet i sosiale medier

Omholt sier politiet har en teori om årsaken til drapet, men ønsker ikke å si noe om hvorvidt avhørene har bekreftet denne.

– Vi er ikke ferdig med alle avhør, og vil ikke at noen skal påvirkes av opplysinger som kommer ut, sier Omholt. De tekniske bevisene underbygger politiets teori, forteller han.

Politiet jobber videre med avhør, og undersøker aktivitet i sosiale medier for å se om de kan finne ut mer om motivet for drapet.

21 år gamle Alexandra Therese Nilssen ble funnet drept i ei hytte på Sørbøfjellet i Hallingdal 18. juli. Foto: Privat



– Husker ingen kniv

Sindre Løvgaard er forsvarer for den for den drapssiktede 25-åringen. Han forteller at avhøret torsdag varte i fem timer.

– Hva har han sagt om kniven politiet mener er drapsvåpenet ?

– Min klient sier han ikke husker noen kniv, men han erkjenner straffskyld for drap.

Utover det vil ikke forsvareren kommentere hva hans klient har fortalt, annet enn at han etter omstendighetene er lettet over å ha gjennomført avhøret.

– Han ønsker svar selv, og vil bidra dersom politiet trenger ytterligere avhør.

25-åringen har i tidligere avhør sagt at han ikke husker noe fra selve drapshandlingen og ifølge Løvgaard har han gjentatt dette i det nye avhøret.

Siktede og avdøde Alexandra Nilssen bodde sammen i Rygge og det var i siktedes familiehytte hun ble funnet død.