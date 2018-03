Rettssaken mot 25-åringen startet i Hallingdal tingrett tirsdag.

Tiltalte satt med hodet bøyd og øynene lukket da aktor i saken, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, leste opp tiltalen.

21 år gamle Alexandra Nilssen ble drept på en hytte i Flå i Hallingdal 18. juli i fjor. Hennes 25 år gamle kjæreste er tiltalt for drapet.

Den unge kvinnen fra Rygge ble drept med 21 knivstikk, ifølge tiltalen.

21 år gamle Alexandra Nilssen ble drept på en hytte i Flå. Foto: Privat

– Begynte å grine for ingenting

14. juli, tre dager før drapet, reiste kjæresteparet gjennom to år på hytta til hans familie.

Tiltalte sa de kom til hytta på kvelden, og at de gikk på turer, lagde mat og spilte yatzy. De spilte også et skytespill som de begge likte, sa 25-åringen.

Alt var bare koselig, ingen problemer, sa han.

Da aktor spurte ham om dagene før de reiste på hytta, svarte tiltalte:

– Jeg følte meg følelsesmessig ustabil. Begynte å grine for ingenting.

Han sa han delte tankene med kjæresten, som ifølge ham trøstet og lovet å være sammen med ham selv om han slet.

– Hun var fortvilet og sint

Kvelden før drapet la kjæresten seg ved halv ett-tiden og ville at han også skulle komme til sengs. Men tiltalte ville fortsette å spille skytespillet, og de to hadde da det 25-åringen betegner som en diskusjon.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Politiet tok i august den tiltalte med tilbake til hytta for å rekonstruere drapet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Kjæresten mente han ikke burde spise så sent, men han lagde seg mat og satt oppe og spilte til det ble lyst.

25-åringen sier han fikk en «tomhetsfølelse» og følte at livet hans ikke var verdt noe. Han bestemte seg da for å kjøre en tur.

Tiltalte sa han fikk selvmordstanker fordi hytteturen snart var over. Kjæresten sendte ham melding og ringte ham.

– Hun var fortvilet og sint, sa 25-åringen.

– Gråt og ville hjem

Tiltalte kjørte derfor tilbake til hytta. Kjæresten satt da i senga på soverommet. Hun gråt og var lei seg, ifølge 25-åringen.

– Hun sa «jeg orker ikke dette her mer», sa tiltalte.

25-åringen sa han deretter satte seg på en stol på soverommet og spurte henne om det var noe han kunne gjøre. Kjæresten sa hun ville reise hjem.

– Etter det husker jeg ikke mer, sa tiltalte.

Etterforskere på åstedet på Sørbølfjellet. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

25-åringen sa han etter hvert blir klar over «hva som har skjedd». Han hentet bilnøklene, drakk opp konjakkflaska og satte seg i bilen.

– Husker ikke drapsvåpen

I retten ble tiltalte vist bilder fra rekonstruksjonen på åstedet. Han har ikke sett og ønsker fortsatt ikke å se bildene av kjæresten etter at hun ble drept.

25-åringen holdt fast på at han ikke husker selve drapet, men sa dette om hvordan han hadde det i forveien:

– Jeg var engstelig for at hun skulle gå fra meg. Men hun hadde også sagt at hun skulle være sammen med meg uansett.

På spørsmål fra aktor om han husker om han brukte kniv, ristet han på hodet. Han sa han heller ikke kan huske om det var noen kamp mellom dem.

– Det er tomt, sa han.

Kolliderte med vilje

Den 25 år gamle mannen ble pågrepet etter at han kolliderte med en annen bil på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå.

Det var 18. juli i fjor at mannen fortalte politiet at han hadde drept kjæresten sin på familiens hytte i Flå. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Ifølge tiltalen kolliderte han med vilje. «Han tok av seg setebeltet, tråkket ned gasspedalen, lukket øynene og over i motgående kjørebane».

En møtende bil måtte kjøre i fjellveggen for å unngå å kollidere med ham. Ingen ble alvorlig skadd, men det var materielle skader på bilen.

25-åringen ble sittende fastklemt, og fortalte da til nødetatene at han nettopp hadde drept kjæresten sin på en hytte. Da politiet rykket ut til hytta, fant de kvinnen død.

Vurdert tilregnelig

Hans forsvarer, advokat Sindre Løvgaard, har fortalt at 25-åringen har slitt psykisk i flere år.

Mannen har blitt vurdert av rettspsykiatere, som mener han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

I retten sa tiltalte at han i flere år har slitt med selvmordstanker og går på antidepressiva.

På spørsmål om hvorfor han drepte, svarte han:

– Det er ikke noe motiv. Hva skulle det være?

Den drapstiltalte ble i august i fjor tatt med tilbake på hytta på Sørbølfjellet sammen med politiet og sin forsvarer for å rekonstruere drapet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

25-åringen mener han må ha vært bevisstløs på gjerningstidspunktet. Det mener altså ikke de sakkyndige, som skal forklare seg senere tirsdag.

Tiltalt: – Jeg ønsker dødsstraff

I retten sa 25-åringen at han godtar å skulle betale erstatning til Alexandra Nilssens foreldre.

– Jeg er lei meg for det som har skjedd og den smerten jeg har påført min og hennes familie. Jeg er skamfull for det som har skjedd, sa han.

Mannen sa videre at han vil ha en streng straff.

– Jeg ønsker at jeg får dødsstraff, men skjønner at jeg ikke får det, sa han.

Tiltalte beskrev Alexandra Nilssen som snill, omsorgsfull, sta og sterk.

– Hun var min drømmejente. Det kommer hun alltid til å være, selv om jeg har drept henne, sa han.

Motiv

Drapet skal ha kommet som følge av frykt for at kjæresten skulle forlate ham, har politiet tidligere sagt.

– Vi har hatt mistanke om et motiv hele tiden. Og så har vi da etterforsket saken ytterligere, og den teorien som har styrka seg, er at han har vært redd for at hun skal gå fra ham, sa politiadvokat Per-Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK to uker etter drapet.

25-åringen er også tiltalt for å ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol og for å ikke ha vært hensynsfull i trafikken etter at drapet skjedde.

Han erkjenner straffskyld på alle tiltalepunkter.