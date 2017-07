Drapssiktet overføres til fengsel

Det opplyser politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

– Legen på institusjonen han er i, har vurdert det sånn at han kan være i et fengsel. Siktede blir da flyttet til Kriminalomsorgen, altså til et fengsel, sier han til NRK.

Ringerike tingrett besluttet fredag at 25-åringen skal varetektsfengsles i fire uker, to av dem i isolasjon, og med brev- og besøksforbud.

Alexandra Nilssen (21) ble funnet drept på en hytte på Sørbølfjellet i Flå i Hallingdal tirsdag forrige uke. Foto: Privat

Siktede har vært innlagt på psykiatrisk avdeling siden han innrømte drap på samboeren, Alexandra Nilssen (21) fra Rygge, for én uke siden.

– Har slitt psykisk i flere år

Den siktede 25-åringen ble lagt i kunstig koma etter å ha kollidert med en annen bil på riksvei 7 ved Gulsvik etter drapet. Han ble ikke alvorlig skadd, og politiet etterforsker hvorvidt han kolliderte med vilje.

Mannen har slitt med psykisk sykdom i flere år og går på medisiner, ifølge hans forsvarer, advokat Sindre Løvgaard.

Løvgaard sier han har fått beskjed om at hans klient trolig blir flyttet til varetektsfengsling tirsdag.

Siktedes forsvarer, advokat Sindre Løvgaard. Foto: Guillermo Farias / NRK

– Da er det vurdert som forsvarlig av helsemyndighetene. Så da må vi bare regne med at de har gjort en riktig vurdering, og at fengselet er i stand til å ivareta helsen hans, sier han til NRK.

Sjekker telefon og chattekanaler

Politiet sendte mandag begjæring om å oppnevne to rettspsykiatriske sakkyndige for å vurdere siktedes psykiske helse.

Nå jobber de blant annet med å avhøre familie, venner og kolleger av siktede og avdøde.

– Vi fortsetter også å hente inn en rekke ulike tekniske undersøkelser, blant annet telefontrafikk, og på internett, chattekanaler og lignende, sier Omholt.

Politiet rykket ut til hytta etter at mannen fortalte at han hadde drept kjæresten. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Politiet har foreløpig ikke ønsket å gi flere detaljer i saken før siktede er avhørt på nytt.

Hevder han ikke husker

Politiet har uttalt at de har et motiv for drapet, men har ikke ønsket å kommentere det.

Politiadvokat Per Thomas Omholt. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Siktede mener det må ha vært han som drepte kjæresten, men sier han ikke hadde noe motiv. Han har ifølge politiet sagt at han ikke husker handlingen.

– Han forteller at det ikke er noe motiv. Det er også derfor vi har bedt om en sakkyndig utredning for å avklare om han kan ha vært psykotisk, har Løvgaard uttalt til NRK.

Siktede og avdøde Alexandra Nilssen bodde sammen i Rygge og var på siktedes familiehytte da hun ble drept tirsdag forrige uke.