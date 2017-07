Drapssiktet blir på sykehus

Frem til han fremstilles for varetektsfengsling fredag, tas mannen som er siktet for drap i Flå, hånd om av helsevesenet. Han ble innlagt på psykiatrisk avdeling etter avhør. Mannen i 20-årene fra Østfold, bekrefter at det mest sannsynlig er han som står bak drapet.