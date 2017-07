Drapssiktet avhøres i ettermiddag

Det unge paret, som var bosatt i Østfold, var på en hytte på Sørbølfjell som eies av den drapssiktedes familie.

Mannen var involvert i en trafikkulykke på riksvei 7 ved Gulsvik tirsdag morgen og fortalte da til politiet at han hadde drept kjæresten på en hytte rundt 8 kilometer unna.

Politiet fant kvinnen i 20-årene død på hytta og siktet mannen for drap.

Mannen, som ble lagt i kunstig koma etter trafikkulykken, er nå vekket og skal avhøres i ettermiddag ifølge politiet.

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Vegard M. Aas / NRK

– Siktede har vært innlagt på sykehus etter at han var involvert i en trafikkulykke tirsdag morgen. Han er ikke alvorlig fysisk skadd, sier Omholt.

Var på familiens hytte

Den drapssiktede kjørte en familiebil da han kolliderte med en annen bil på riksvei 7.

– Vi jobber med to teorier. Den ene er at det var et trafikkuhell, den andre er at han selv har valgt å kollidere, sier Omholt.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I den andre bilen satt en mann og kvinne, som blir avhørt onsdag. De kom fysisk uskadd fra hendelsen.

Veivesenet er onsdag på stedet for å gjøre undersøkelser.

Rundspørring

Omholt opplyser onsdag at politiet er ferdige med rundspørringen på hyttefeltet, og det gjennomføres vitneavhør av flere personer. De tekniske undersøkelsene på åstedet ferdigstilles torsdag.

– Det er flere vitner som har forskjellig informasjon, sier Omholt, og legger til at det dreier seg både om hyttenaboer og involverte i trafikkulykken. Han sier rundspørringen også har gitt observasjoner som politiet anser som interessante.

Politiet har også fått inn elektronisk informasjon, både fra teleselskap, bompasseringer og kameraovervåking fra ulike steder.

Beslagt telefoner

Det er tatt en utvidet blodprøve og urinprøve av drapssiktede.

Politiet forsegler hytta onsdag ettersom det kan bli en rekonstruksjon av drapet, sier Omholt. Politiet mener den avdøde og drapssiktede var alene på hytta.

Politiet har også tatt beslag i mobiltelefoner i hytta.

– Vi har hatt en rundspørring i nabolaget og har god kontroll på dem som har opplysninger i saken.

Den avdøde kvinnen er sendt til obduksjon, og politiet vil foreløpig ikke gi ytterligere detaljer i saken av hensyn til etterforskningen.