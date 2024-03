– Jeg ble slått så hardt at jeg slet med å få hørselen tilbake. Så tok hun kvelertak. Jeg var forberedt på at det var min siste dag.

Det fortalte den første av den tiltalte kvinnens tidligere kjærester. Fire fornærmede kvinner møtte i retten i dag.

Den første kvinnen tegnet et bilde av henne som aggressiv, truende og fysisk sterk.

Kvinnen i 30-årene er tiltalt for trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og alvorlig gjentatt mishandling av sine tidligere kjærester.

Turbulente forhold

– Det var himmel og helvete på en gang. Du står opp om morgenen, og du vet ingenting om hvordan dagen blir, fortalte den første av kvinnene.

Kvinnen i slutten av 20-årene inntok vitneboksen og fortalte om et svært turbulent forhold. De traff hverandre i starten av 2017, og forholdet tok slutt i desember samme år.

Hun fortalte at de møttes på en datingapp for lesbiske og homofile. Hun skjønte tidlig at kjæresten hadde psykiske problemer. Men hun skal ha ønsket å hjelpe henne til å få det bedre med seg selv.

Forholdene den tiltalte kvinnen hadde med de fire kvinnene var i perioden fra 2017 til 2021.

Drapsmistanke henlagt

En av kvinnene anmeldte sin tidligere kjæreste i 2021. Etter det tok hun kontakt med andre ekskjærester for å søke støtte. Sammen etablerte de en Messenger-gruppe der de delte sine erfaringer.

– Det viktige for henne er å vise at det er nødvendig i dagens samfunn med flere som forklarer om samme type situasjon, for alene, som hun sier, har hun ingen sjanse, sier bistandsadvokat Morten Kjensli.

Advokat Morten Kjensli representerer en av de fornærmede kvinnene. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Den første kjæresten ønsket først ikke å anmelde kvinnen. Etter det ble slutt etablerte hun seg med mann og barn. Hun fortalte at hun var redd for barna sine, og at hun derfor ikke ville anmelde.

Men i 2022 tok politiet kontakt med henne. Da etterforsket de dødsfallet til den tidligere kjærestens daværende kone. Hun hadde giftet seg og fått barn med en annen kvinne. Etter at kona døde ble hun mistenkt for for uaktsomt drap.

Det ble et vendepunkt for den første kjæresten, som da anmeldte henne for vold og trusler mens de var sammen.

– Det at hun døde gjorde at jeg ville forklare meg. Nå må jeg stå litt til ansvar for å hjelpe til i den saken, sa hun i retten.

Kvinnen påpekte at hun ønsket å stille opp for å beskytte barnet til den tidligere kjæresten og kona.

Mistanken om uaktsomt drap ble nylig henlagt på bevisets stilling.

Les også Samboervold: Dømt til fengsel i to år – og kontaktforbud for alltid

Var redd for livet

Den første kjæresten fortalte om et strengt kontrollregime der hun måtte lystre hver mindre ordre til sin tidligere kjæreste.

Hun fortalte også om flere tilfeller der hun ble tatt kvelertak på, og ble truet.

I det ene øyeblikket skal hun ha blitt overøst med kjærlighet, og i et slik øyeblikk ble de forlovet.

I neste øyeblikk ble hun slått fordi hun hadde gjort noe feil, hevder hun. Kvinnen fortalte at hun måtte kutte kontakt med venner og familie fordi kjæresten ville ha henne for seg selv.

Det hele kulminerte rett etter jul i 2017 der hun ble beskyldt for å like menn. Ifølge kvinnen skjedde følgende: Hun ble slått så hardt at hun forbigående mistet hørselen. Så ble hun tatt kvelertak på. Den kvelden hadde hun avfunnet seg med at hun skulle dø, sa hun i retten.

Men kjæresten slapp opp. Da den tiltalte kvinnen sovnet den kvelden benyttet kjæresten anledningen til å rømme huset.

– Det ble slutt den natten jeg rømte for livet mitt, sa hun i retten.

Forsvarsadvokat Alexander Nyheim Jenssen sier den tiltalte kvinnen vil forklare seg mer om detaljene seinere i rettssaken. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Erkjenner delvis straffskyld

Den tiltalte kvinnen erkjente delvis straffskyld.

Hun innrømmet i retten å ha slått med flat hånd, og at det hadde vært knuffing. Hun innrømmet også at forholdene til kvinnene hadde vært turbulent.

Men hun mente det hele var sterkt overdrevet.

– Det har vært en sammensvergelse. Her er det folk som bevisst har gått inn for å samkjøre forklaringer, sa hun.

– En konspirasjon? spurte dommeren.

– Ja, svarte hun.

Kvinnens forsvarer sier hun vil komme tilbake til hva hun er uenig i når hun forklarer seg seinere i saken.

– Hun opplever det naturlig nok svært belastende, og det er en meget spesiell situasjon for henne å stå, sier advokat Alexander Nyheim Jenssen.

Det er satt av seks dager i Drammen tingrett til saken.