Drammen kan bli NAV-hovedsete

Arbeidsministeren foreslår å dele inn region Viken i to NAV-regioner når regionen trår i kraft i 2020. Anniken Hauglie foreslår at Drammen skal bli NAVs hovedsete for Buskerud, Asker og Bærum. Antallet NAV-regioner skal reduseres fra 19 til 12.