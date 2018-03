Dømt til 13,5 års fengsel for hyttedrap

Den 25 år gamle mannen fra Østfold knivdrepte samboeren Alexandra Nilssen (21) mens de var på hyttetur i Flå.

Nå er han dømt til 13 og et halvt års fengsel, skriver VG. Dommen er strengere enn aktors påstand. Mannen erkjente straffskyld da saken gikk for Hallingdal tingrett.

DREPT: Alexandra Nilssen ble ifølge tiltalen drept med 21 knivstikk etter hytteturen med kjæresten i juli 2017. Nå er kjæresten dømt for drapet. Foto: Privat

– Han har vanskelig for å forstå at retten legger seg over det statsadvokaten mener er riktig, og han har vanskelig for å forstå hva som er poenget med at han har samarbeidet, når han ikke får noe igjen for det, sier mannens forsvarer, advokat Sindre Løvgaard til avisa.

Han må også betale 400.000 kroner i erstatning til de etterlatte. Det er ikke kjent om dommen blir anket.

Tatt etter kollisjon

25-åringen ble arrestert etter å ha kollidert med en annen bil etter drapet. Ifølge tiltalen tror politiet at han prøvde ta livet sitt.