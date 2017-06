Dømt for vold mot russ

En 23 år gammel mann er dømt til fengsel i 36 dager for å ha slått ned en 19 år gammel russegutt 17. mai i fjor, skriver Drammens Tidende. 23-åringen slo og sparket 19-åringen fordi han ble irritert over at en venn av ham ble baksnakket.