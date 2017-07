Dømt for kroppskrenkelse

En mann i 30-årene er i Kongsberg og Eiker tingrett dømt for kroppskrenkelse, etter å ha kjørt på en person, skriver Laagendalsposten. Mannen er også ilagt bot for forsikringssvindel, erstatning til forsikringsselskap og den fornærmedes utlegg for legeregninger.