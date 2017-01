Dømt for innførsel og salg av GBL

En 30-åring er i Drammen tingrett dømt til fengsel i fire år, mens hans 52 år gamle slektning er dømt til tre år og tre måneder for innførsel og salg av GBL.

30-åringen erkjente delvis straffskyld da rettssaken startet, mens 52-åringen hevdet han importerte et rensemiddel og nektet straffskyld i Drammen tingrett.

Ifølge dommen har retten ikke trodd på historien 52-åringen fortalte om at han ikke visste hva stoffet han bestilte kunne brukes til.

Skuffet over domfellelse

Jonny Sveen forsvarer 52-åringen som nekter straffskyld for import og salg av GBL. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Jonny Sveen som forsvarer 52-åringen har ikke rukket å lese annet enn domsslutningen, men sier hans klient ikke er fornøyd med å bli dømt.

– Han visste ikke at dette kunne brukes som noe annet enn rensemiddel og er derfor ikke fornøyd med domfellelse, sier Sveen til NRK.

Utover dette vil han ikke kommentere dommen før han har studert den nærmere. Men sier de har merket seg at retten har halvert aktors påstand om fengsel.

30-åringens forsvarer, Morten Furuholmen, mente aktors påstand om seks års fengsel var for streng.

Morten Furuholmen forsvarer 30-åringen Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Dette er ikke så langt unna det jeg mente var riktig straff ut ifra det min klient har erkjent delvis straffskyld, sier Furuholmen til NRK.

Likevel velger han og klienten å ta betenkningstid før de tar stilling til en eventuell anke.

Skal vurdere anke

Statsadvokat Kristin Røhne la ned påstand om mer enn seks års fengsel for begge mennene i sin prosedyre i tingretten. Begge er dømt for overtredelse av Straffeloven § 162 som omhandler alvorlige narkotikaforbrytelser.

De var tiltalt for innførsel av til sammen 800 liter av det narkotiske stoffet. Det ble innført som såpe eller rensemiddel på tønner fra Hongkong i 2014 og 2015.

Statsadvokat Kristin Røhne sier påtalemyndigheten tar dommen til etterretning. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi tar til etterretning at retten har gått ned i forhold til påtalemyndighetens påstand om lengden på straffen, forklarer Røhne.

Utover dette ønsker ikke statsadvokaten å kommentere detaljer fra dommen. Det er Riksadvokaten som skal vurdere om saken skal ankes.

Slik ble de avslørt

Politiet i Drammen kom på sporet av mennenes import etter at det en periode hadde vært mange tilfeller av GBL og GHB-overdoser i distriktet. I retten fortalte politiets hovedetterforsker Simon Gerhardsen hvordan de spanet og avlyttet telefoner i forkant av pågripelsen i 2015.

Telefonavlytting og spaning var avgjørende for å få avslørt importen av GBL, ifølge politiet. Foto: Politiet / Skjermdump fra NNPF

Da en forsendelse med tre tønner ankom Norge med båt 7. mai 2015, erstattet politi og tollvesen narkotikaen med vann. Så ble tønnene videresendt til 52-åringens bedrift i en av Eiker-kommunene, sa Gerhardsen.

– Vi aksjonerte 12. mai, vi hadde avlyttet telefonene og forsto at de avtalte å tappe GBLen over på kanner.

I retten forklarte 30-åringen at han hadde planlagt å selge noe av stoffet til et spesielt kroppsbyggermiljø. Mens hans 52 år gamle slektninger hevder han ble lurt inn i saken og ikke visste at stoffet han bestilte kunne brukes til noe annet enn rensemiddel.