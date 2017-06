Dømt for grovt bedrageri

To menn i 30-årene er i Drammen tingrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder for grovt bedrageri. Ifølge dommen tok de 1,5 mill. kr fra kontoen til et drammensfirma via en stjålet kortkode i februar. Begge er tidligere domfelt for blant annet bedrageri.