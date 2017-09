Dømt for familievold

En mann er dømt til ni år i fengsel for vold mot to kvinner, den ene fra Hallingdal. Ifølge dommen ble kvinnen i slutten av 20-årene sparket, slått og voldtatt av den tidligere samboeren, skriver Hallingdølen. Mannen er også dømt til å betale over en halv million kroner i oppreising og erstatning.