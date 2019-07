Dødsulykken i Danmark: Bommer skulle vært satt opp én måned før ulykken

Kim André Nielsen var på familieferie i Danmark med kona og to barn, da bilen de satt i ble truffet av et tog på en planovergang tidligere i juli.

Kim André (34) og sønnen Benjamin (7) omkom.

Ulykken fant sted på en jernbaneovergang på Grenaabanen i Midtjylland. Et tog fra Aarhus Letbane traff bilen den norske familien satt i.

Nå skriver den danske avisen Berlingske at en bom kunne ha forhindret dødsulykken. Bommen skulle ha vært satt opp 1. juni – altså fem uker før ulykken skjedde.

Banedanmark hadde et planlagt samarbeid med Aarhus Letbane om å sette opp bommer som kreves for å kunne øke hastigheten på letbanen, men arbeidet ble utsatt.

Utsettelsen kom fordi Aarhus Letbane skulle overta arbeidet og måtte godkjennes som såkalt infrastrukturforvalter. Det var denne prosessen som forsinket arbeidet, og utsatte bommonteringen tre måneder.

– Bommene på banen settes utelukkende opp for at Aarhus Letbane skal kunne kjøre i 100 km/t, skriver Banedanmark i en e-post til avisen.

Fram til bommer er på plass kjører togene i kun 75 km/t.

Banedanmark understreker at alle krav for sikkerhet ble fulgt på ulykkesstedet.

Denne letbanen traff bilen til den norske familien. Foto: Per Øxenholt/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Avventer ennå rapport fra ulykken

På spørsmål om hvem som har ansvar for sikkerheten på ulykkestidspunktet er Banedanmark og Aarhus Letbane uenige.

Ifølge Berlingske mener Banedanmark at Aarhus Letbane har ansvar for drift, vedlikehold og sikkerhet på Grenaabanen. Aarhus Letbane sier derimot at selve oppsettelsen av bommer, er Banedanmarks ansvar.

En rapport fra havarikommisjonen vil redegjøre for årsaken til ulykken.Rapporten er ennå ikke klar, men Jenny Lundager i Østjyllands Politi forteller at de fortsatt etterforsken ulykken.

– Erfaringsmessig vil det ta tid, kanskje flere måneder før man kan slå fast noen årsak til ulykken, sier Lundager.

Havarikommisjonen kommer med sin egen rapport som vil inkluderes i politiets konklusjon.

Vil politiet i Danmark komme med noen foreløpig årsak til ulykken?

– Nei, vi gir ingen foreløpig rapport, sier Lundager.

Politiet venter på rapporter fra Havarikommisjonen og fra en rekke andre etater før saken kan avsluttes.

Dansk Jernbaneforbund ber om at alle jernbaneoverganger i Danmark undersøkes etter dødsulykken. Foto: Øxenholt foto

Ingen nødsystem

Kort tid etter ulykken kritiserte flere beboere i området sikkerheten ved planovergangen. Direktøren for Aarhus Letbane, Michael Borre, avviste kritikken, og sa at det ikke var noe som tydet på at det hadde vært feil på lysanlegget i forbindelse med ulykken.

Borre opplyste samtidig om at nødsystemet om bord ville ha gjort at toget hadde stanset automatisk hvis det hadde vært en feil på lysanlegget.

Senere viste det seg at dette nødsystemet ikke fungerer på frie strekninger og planoverganger, og at det da er føreren som selv nødbremser toget. Direktør Borre innrømte da overfor Århus Stiftstidende å ha tatt feil.

Hvorvidt letbaneføreren gjorde en manuell nødbremsing vil rapporten fra havarikommisjonen vise.

