Dødsbrannen i Lier: Seks dager gamle Butrint reddet ut gjennom vinduet

To personer har mistet livet etter at tre hus tok fyr på Lierstranda natt til søndag.

Ardian Fandaj og kjæresten Maria Sætervik Johansen bodde i første etasje i tomannsboligen som lå rett bak huset som først tok fyr. Brannen spredte seg raskt til huset deres.

– Maria merket det først. Hun kom til meg og sa at det er noe rart lys som er ute. Så jeg gikk til inngangsdøra og åpnet den, og flammene sprengte ut foran meg, forteller Fandaj.

– Jeg sa til kjæresten min at hun måtte kle på seg og ta med seg det hun kunne, og vente ved vinduet. Så tok jeg guttungen i bilsetet, kjæresten min hoppet ut av vinduet og så ga jeg babyen til henne. Vi hadde akkurat kjøpt klær til gutten og fått gaver til ham, så jeg tenkte at jeg kan ikke bare la alle klærne brenne.

Kastet klær ut av vinduet

Før Fandaj selv gikk ut av vinduet, sørget han for at paret som bodde i etasjen over ble varslet og kom seg ut, før han kastet babyklærne ut gjennom vinduet.

– Men nabodamen sa at katten var igjen oppe. Så da gikk vi tilbake. Det var litt vanskelig for katten løp rundt, men vi fikk også kastet den ut av vinduet. Da vi kom ut var politiet der, og jeg sa til dem at det er mange folk som bor i huset som brenner. Jeg sa vi måtte knuse vinduer eller brekke et eller annet så vi kunne redde dem, men politiet sa vi måtte evakuere.

Maria Sætervik Johansen og seks dager gamle Butrint bor nå hos en venninne. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Sætervik Johansen og Butrint søkte tilflukt hos en venninne hvor de nå oppholder seg. Huset de bodde i og alle tingene deres er borte.

– Jeg er så glad for at vi oppdaget det tidlig. Vi har mistet alle tingene våre, men det er bare ting. Det er forferdelig at to personer har omkommet, sier Sætervik Johansen.

Alt har brent inne

Fandaj har tilbrakt mesteparten av natten ved branntomta, og søndag formiddag står han der fortsatt og venter på om han kan hente babyklærne som han håper har klart seg. Mens NRK prater med ham, får han slippe inn bak sperringene. Når han kommer tilbake, har han med seg to søppelsekker med babyklær.

Ardian Fandaj venter bak politiets sperrebånd. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Huset er helt ferdig. Det var ingenting mer. Det var bra jeg fikk med noen ting til babyen, men vogn og alt annet har brent inne. Vi har ingenting. Jeg har ikke engang sokker, sier Fandaj.

40 personer evakuert

Første meldingen til nødetatene om brannen kom kl. 00.38. Brannen spredte seg raskt til to nærliggende nabohus og det var lenge stor spredningsfare. Ni hus er evakuert.

Slik ser det ut på branntomta søndag formiddag. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Dette er en tragisk hendelse og vi tenker på alle som er berørt. Vårt viktigste fokus nå er å gi bistand til de som trenger det, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

De opprettet krisestab ti på ett i natt, og sørget for at 18 mennesker midlertidig ble innlosjert på hotell.

– Psykososialt kriseteam ble raskt koblet på, og de vil være til stede i dag og gi bistand videre utover. I tillegg vil kommunen jobbe med praktiske ting som er helt nødvendige nå, slik som å skaffe bolig til de som nå treger det, og bistå de som kan flytte hjem.