Dette var den einaste bommen på E18 – no er det 22

Anklager Fortnite for farlig sikkerhetstrend

Fortnite-utvikler Epic Games oppfordrer kunder til å laste ned spillet direkte fra egen side, i stedet for å bruke Googles nettbutikk. – Da åpner du for at folk kan ta over telefonen din, sier NRKs fagansvarlige for mobil, Ola Nordbryhn.