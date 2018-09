Dette kan bli fremtidens redning for norske bønder

– Dette bidrar i betydelig grad til at jeg får nok fôr til kuene mine, sier bonde Leif Ove Sørby.

Sammen med fem andre bønder utgjør han et høstelag i Øvre Eiker. Vi står midt i en bugnende maisåker, men det er ikke matmais. Det er fôrmais.

Bonde Leif Ove Sørby angrer ikke på at han satset på mais. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Uten dette hadde jeg for lite fôr. Det har vært et veldig positivt bidrag til å få nok, forteller Sørby.

Kan redde bønder fra fôrmangel

Og dette kan være fremtiden for norske bønder. Maisen er en varmekjær plante, og er det for kaldt blir den ikke moden og avlinga går i vasken.

Men med flere varme somre som i år, kan den redde mange bønder fra fôrmangel og slakting, ifølge Norsk Landbruksrådgiving.

– Maisdyrking er absolutt en løsning for å imøtekomme det kommende klimaet. Det utnytter varmen og solstrålingen veldig bra, sier Anders Gjerlaug ved Norsk Landbruksrådgiving.

Redder bondelagsleder

Sommerens tørke har gjort at avlingene til mange bønder har blitt nærmest ubrukelige. Den tørre sommeren i Sør-Norge førte til den største fôrkrisen i landbruket på mange tiår.

Leder i Buskerud Bondelag, Egil Hoen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Jeg tror absolutt at dette kan være an stor del av løsningen fremover. Med litt vanskeligere klima, så kan mais være med på å gjøre risikoen litt mindre. I år redder det definitivt meg, sier bonde, og leder i Buskerud Bondelag, Egil Hoen.

Tror flere vil satse på mais

Når grasveksten slo feil, så har maisen vært et viktig bidrag til å få nok fôr til dyra for disse bøndene. Det er bare rundt 30 stykker som dyrker fôrmais i Sør-Norge, men neste år tyder mye på at det blir flere.

– Jeg har god kontakt med de andre som dyrker mais på begge sider av Oslofjorden, og når de har fått høstet er de stort sett ett stort glis alle sammen. Det har vært veldig bra, sier Sørby og legger til:

– Neste år vet jeg at flere planlegger å dyrke mais, fordi de har sett at det har lyktes bra for oss.

Denne sommeren har flere bønder måttet slakte dyra sine fordi de ikke har hatt nok fôr til dem. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

En av dem som vil satse på mais neste år, er Tor Erik Kolbrek.

– Jeg tenker at dette blir veldig fint fôr til dyra og en stor avling etter en ellers hardt tørkerammet sommer, sier Kolbrek.

Lederen i Bondelaget er ikke i tvil.

– Det har vært et forferdelig møkkaår i år, men maisen har blitt bra. For mitt vedkommende blir maisen veldig viktig i år, sier Hoen.