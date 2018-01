Dette ga en bot på 8000

– Vi har sett på saken og han har fått en bot på 8000 kroner, forteller politiinspektør Sidsel Wam Nilssen til NRK.

Det var fredag i romjula politiet ble oppringt av en sjokkert bilist. Vedkommende hadde sett en stasjonsvogn kjørende på veien med en noe uvanlig tilhenger-løsning. Bilisten ble stoppet av politiet i en busslomme i Rosenkrantzgata i Drammen. Bakluka på bilen var åpen, og inne i bagasjerommet var tilhengeren tjoret fast.

Veldig spesielt tilfelle

– Vurderingen er jo at dette er utradisjonelt og utenfor reglene. Det finnes regler for hvordan man skal feste en tilhenger, sier Nilssen.

– Vurderte dere å ta fra ham førerkortet?

– Ja, det gjorde vi. Det er forskjellige regler som gjør at man kan ta fra folk førerkortet og han falt ikke inn under de faste reglene vi har for det, sier Nilssen som legger til at dette er et veldig spesielt tilfelle.

– Det er ikke måten å gjøre det på, det går på trafikksikkerheten. Det er en grunn til at det finnes hengerfester, sa operasjonsleder i politiet Olav Myrvold da bilisten ble stanset. Foto: Joakim Fjeldli / DRM24

Erkjente ikke straffskyld

Da mannen ble stanset i romjula fortalte operasjonsleder hos politiet, Olav Myrvold, at hengeren var festet med noen jekkestropper og det politiet omtalte som «forskjellige» kreative løsninger.

Mannen ble anmeldt for forholdet, men erkjente ikke straffskyld.

– Jeg leste meg litt opp på dette og fant ut at hvis han skulle bli fratatt førerkortet så måtte det være noe farlig ved situasjonen. Når jeg snakket med dem som var på stedet så fikk jeg ikke den forståelsen av at det var farlig der og da, sier Nilssen og legger til:

– Derfor besluttet jeg at vi ikke tar førerkortet denne gangen her.

Hun forteller at hadde bilisten kjørt på motorveien, eller holdt høyere hastighet, så kunne vurderingen vært annerledes.