Derfor har du skuffen full av single sokker

Holth har, som de fleste andre, stadig vekk opplevd det man nok trygt kan kalle et velkjent i-landsproblem.

Nemlig at sokker, gjerne den ene i et par, forsvinner i forbindelse med klesvask.

Etter at han kom på metoden, har Edvar Holth nå alltid to like sokker. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Hvor i all verden, tenkte jeg. Og ikke kunne jeg finne de igjen heller. Jeg tenkte: Nei, fader heller, dette går ikke, sier Holth.

For flere år siden fant drammenseren på sin egen løsning. Den deler han gjerne med andre.

– Raskt og enkelt

Trikset slår aldri feil, skal vi tro 72-åringen.

Han viser med ivrige hender. På bordet foran seg har han nål og hyssing.

Holth syr faktisk sammen sokkene sine før han legger i vaskemaskinen.

Det skal litt til før en av sokkene blir borte med denne metoden. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Når jeg har fått tredd på nåla, så tar jeg begge strømpene sammen, drar inn tråden, så lar jeg det være igjen en god slump med tråd på hver side, klipper av og knyter fast. Men pass på å ikke knyt for hardt, da risikerer man å klippe i stykker strømpa, forklarer han.

Metoden er rask og enkel, ifølge Holth, for tråden skal bare tres gjennom én gang før den knytes.

Deretter er sokkene klare for vaskemaskinen.

Har ikke svaret

72-åringen kan ikke tro at han er alene om denne metoden.

– Det kan ikke bare være jeg som gjør dette? Det må være noen andre som også har funnet på dette? spør han.

Sokker som forsvinner i forbindelse med vask, er et velkjent problem for mange. Foto: Anette Torjusen / NRK

Når sokkene, eller strømpene som Holth kaller de, er ferdig i vaskemaskinen, henges de på tørkestativet. Når de har tørket, klipper han bare av tråden.

Men selv om 72-åringen har funnet en lur løsning på sokkemysteriet, har han ikke svaret mange lurer på.

For hvor blir det egentlig av sokkene?

I vaskemaskinen?

Vi prøver å finne svaret hos hvitevareleverandøren Bosch. «Spiser» vaskemaskinen sokkene?

Det kan faktisk skje, svarer markedsansvarlig for hvitevarer, Kristine Maudal.

Kristine Maudal er markedsansvarlig for hvitevarer i Bosch. Foto: BSH Husholdningsapparater AS

– Det er små babysokker som har vært problemet man kjenner til. De kan havne mellom gummibelegget og trommelen. Men nå i senere tid, med våre nye maskiner, har vi tettere avstand mellom disse, og formen er litt annerledes. Så risikoen er minimal, sier hun.

Maudal mener altså at vaskemaskinen ikke kan ta skylda. Sjekk under senga, i bager og under vaskemaskinen, råder hun.

Maudal syns for øvrig Edvar Holths metode er god.

– Det er et veldig godt tips, men kanskje litt tidkrevende når man har små barn, ler hun.

Flere tips og triks

Et raskt Google-søk på sokker som forsvinner, vitner om et stort engasjement rundt temaet.

Mange lyttere engasjerte seg også da ensomme sokker ble tema i torsdagens morgensending på radio i NRK Buskerud.

Klype, sikkerhetsnål, egen vaskepose. Tipsene er mange for å holde sokkene samlet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

«Sokkeproblemet løser du enkelt ved å hekte dem sammen med ei sikkerhetsnål når du tar dem av for vask», skriver én lytter på SMS.

Andre tips går ut på å bruke en klype for å holde sokkene sammen i vaskemaskinen, eller ha alle sokkene i en egen vaskepose. Et annet tips går ut på at man bare skal ha like sokker.

Edvar Holth er i hvert fall klar på at han har funnet sin foretrukne metode.

– Den slår aldri feil. Begge strømpene kommer ut av vaskemaskinen uansett, fordi de er sydd sammen. Og så er det så enkelt, det er gjort på to minutter!