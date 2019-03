Denne søkeren kan finne skredtatte raskere

Kommunikasjonsutstyr som redningsmannskaper er helt avhengig av i en nødssituasjon har skapt store problemer i skredsøk. Radiostøy fra blant annet nødnett og mobiltelefon har forstyrret skredsøkeren.

Redningsteknisk fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Lasse Fossedal. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Dette har påvirket utstyret vårt i så stor grad at vi får såkalte ghost, eller feilsignaler, som gjør at du blir forvirret når du holder på, forteller redningsteknisk fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Lasse Fossedal.

Hvert sekund teller når en person har blitt tatt av snøras. Statistikken viser at de fleste lever de første ti til femten minuttene etter at de har blitt begravd av snømassene.

– Derfor er det viktig at vi har det rette utstyret og har trent på å bruke det.

Får raskere treff

I ni måneder har Norsk Luftambulanse testet forskjellige typer skredsøkere som finnes på markedet og sjekket det opp mot kommunikasjonsutstyret de bruker. Nå har de funnet en skredsøker som inneholder ny teknologi som ikke er såbar for forstyrrelser.

– Vi har klart å finne et apparat nå som vi mener hjelper oss bedre. Det vil si at vi kommer raskere i treff på den pasienten som måtte ligge nedgravd. Det er tungt å bevege seg i rasområder og vi har begrenset med folk, vi kommer kanskje bare tre eller fire i helikopteret. Da er vi nødt til å snevre inn området til der vi har størst sjanse til å finne folk, sier Fossedal.

– Hvis de som har blitt tatt av ras har senderutstyr på seg, så kan vi med dette nye mottakerutstyret finne de veldig raskt.

Redningsmannskaper i aksjon under den årlige treningsleiren til Norsk Luftambulanse. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

I fjellheimen på Ål i Hallingdal har redningsmannskapene fra Norsk Luftambulanse sin årlige treningsleir. Der øver de på de nye senderne og mottakerne som i løpet av året skal tas i bruk ved samtlige av de tolv helikopterbasene i landet vårt. For redningsmann Åge Kirkestuen er det viktig at de nå har løst problemet med interferens på skredsøkerne.

Redningsmann Åge Kirkestuen. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er viktig for oss i den her tjenesten å ha det siste, nye utstyret. Denne søkeren er jo det siste og beste på markedet, så befolkningen fortjener at vi er utstyrt med det.

Kommuniserer med utstyr på helikopteret

Den nye skredsøkeren er på størrelse med en vanlig mobiltelefon, bare litt tykkere, og kommuniserer med søkeutstyr Luftambulansen har om bord inne i helikopteret.

– Hvis skredet er veldig stort og uoversiktlig, eller det er risikofylt for oss å gå inn der, så kan vi ha et søkeutstyr som henger som en slags søyle under helikopteret som kan motta signaler. Da kan vi se innenfor en ti til tjue meter hvor personen ligger og droppe en markør fra lufta. Det gjør det lettere for bakkemannskapene.