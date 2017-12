– Det er en viktig dag i kommunestyret i Modum i dag. Hvem skal inn på Modumheimen?

Slik starter reporteren fra Bygdeposten direktesendingen med flere il(d)sinte innbyggere utenfor kommunehuset i Modum fredag morgen. Her skulle lokalpolitikerne behandle saken som har skapt et brennende engasjement - om demente skal flyttes fra dagens bofellesskap til et sykehjem.

Den improviserte sendingen på Facebook-siden til lokalavisa har derimot skapt mye latter. Videoen viser nemlig fakkeltog og ildsjeler - med et filter med flammer, capser og hiphopmusikk.

KOMISK: Avisredaktøren ler av det han kaller en bagatell for Bygdeposten. Avisa har base i Vikersund og dekker Modum, Sigdal, Krødsherad, samt deler av Øvre Eiker og Ringerike. Foto: Bygdeposten

– Et uhell som kan skje i kampens hete, sier redaktør Knut Bråthen til NRK fredag kveld.

Det var bransjestedet Medier24 som fanget opp tabben først. Se deres utdrag fra sendingen øverst i saken.

Fjernet videoen etterpå

Journalisten gikk direkte fra fakkeltoget uten at det var planlagt, forteller Bråthen.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, men han har vel hatt det travelt og prøvd å strømme direkte fra en stor folkemengde i Vikersund som skulle demonstrere.

HETT: Disse to var blant mange demonstranter som avisa utstyrte med capsgrafikk og flammefilter, samtidig som hiphop spiller i bakgrunnen. Foto: Skjermdump av Bygdepostens direktesending / NRK

Etter sendingen lå den drøyt seks minutter lange videoen ute på avisens Facebook-side. Der kom det mange reaksjoner – flest humoristiske, ifølge redaktøren.

– Jeg tenker det er en liten sak, men en god latter er ålreit i desember.

Så ble den fjernet.

– Ikke for å skåne oss selv, men de som ble intervjuet. Vi har ikke fått noen negative reaksjoner ennå, og til dem som har det må jeg beklage. Dette filteret var utilsiktet og er sånt som kan skje i dagens medievirkelighet med mange plattformer å levere på, sier han.

Blir intern sak - på julebord

Selv uten denne sendingen har Bygdeposten dekket dagens store lokalsak bredt i flere formater.

Her kan du se flere bilder (uten filter): Bygdeposten - Glimt fra aksjonen og møtet

– Vi har jo i tillegg til å lage en fyldig og god lørdagsavvis fått mye bra trafikk på nett. Så er det fint at vi også kan opprettholde trafikken hos våre konkurrenter.

Bråthen har ikke snakket med journalisten bak den spesielle direkterapporten. Dagen derpå blir det julebord for avisa.

– Her kan dette fort bli en sak for oss internt, sier Bråthen og legger til;

– Vi har selvironi på dette og får være takknemlige for at det ikke ble et enda verre filter.